Розірвали контракт: "Шахтар" вигнав футболіста Распутька, який утік до Росії

За даними представників команди, у зв'язку з неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом "Шахтар" розірвав контракт із футболістом Олександром Роспутьком.

Керівництво донецького клубу "Шахтар" ухвалило рішення розірвати угоду з Олександром Роспутьком, півзахисником молодіжної команди, який утік з аеропорту перед поверненням із виїзного поєдинку Юнацької ліги УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Шахтар" випустив офіційну заяву щодо майбутнього контракту скандального гравця. Чемпіон України завершив співпрацю з 19-річним футболістом.

"У зв'язку з неповерненням до розташування команди та фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом "Шахтар" розірвав контракт із футболістом Олександром Роспутьком", — ідеться в короткому повідомленні клубу.

Контракт хавбека з "Шахтарем" був розрахований до літа 2024 року. Існує версія, що розбіжності з питання продовження співпраці з рідним клубом могли спричинити зникнення Роспутька. "Гірники" надіслали офіційне повідомлення юному гравцеві, вимагаючи повернутися до складу команди, проте через три тижні він так і не з'явився на тренування.

Олександр Роспутько: деталі втечі

Як повідомлялося раніше, 13 жовтня Роспутько втік із Бельгії до Туреччини, звідки й потрапив до Росії. Втечу готував кілька місяців і протягом цього часу "нервував, що все відкриється". Коли прибув до Туреччини, його зустріли родичі, які перебували на зв'язку з росЗМІ.

Олександр — 19-річний футболіст, уродженець Горлівки, який став грати за ФК "Шахтар" після юнацької збірної України U19. Свою останню гру зіграв з "Антверпеном", після чого вирішив "відпочити" в РФ. 13 жовтня представники "Шахтаря" попередили, що в хлопця є п'ять днів на повернення. Тим часом у спортивних ЗМІ вказували, що він, імовірно, планує стати гравцем ФК "Звезда" із Санкт-Петербурга.