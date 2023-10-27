Немов бодибілдер: "динамівець" набрав форму, тренуючись з екстренером Зеленського (відео)

Журналіст Ігор Бурбас порадив Владу Супрязі переходити до бігової роботи, щоб швидше вийти на футбольне поле в оптимальних кондиціях.

Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга зумів отримати чудову форму, тренуючись із колишнім тренером президента України Володимира Зеленського. В Instagram Вадима Данильченка опубліковано відповідний допис в stories.

Футболіст показав, що він уже не має зайвої ваги. На відео можна побачити, що форвард позбувся цих проблем і здобув неймовірну фізичну форму. Робота у тренажерному залі під керівництвом досвідченого тренера дала свій результат.

У коментарях фолловери висловили сподівання, що форвард киян дуже схожий на бодибілдера. Вони побажали йому швидкого повернення у футбол.

У Telegram журналіст Ігор Бурбас розповів, що футболіст займається у Вадима Данильченка, який відповідав за фізичну підготовку Зеленського. Він наголосив, що Владу потрібно вже переходити до бігової роботи.

Хто такий Владислав Супряга

Владислав Супряга — форвард київського "Динамо", який виступав на правах оренди за італійську "Сампдорію". Футболіст схильний до травм і практично не грає. У сезоні 2023/2024 він не відзначився результативними діями на полі. У складі збірної України U-20 у 2019 році став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі. Також певний час дуже результативно грав й в українській першості.

У зв'язку з сукупністю чинників перспективний український форвард майже повністю втратив два роки кар'єри. На дорослому рівні за клуб в офіційному матчі він грав востаннє ще в лютому 2022 року, коли дебютував в оренді у складі "Сампдорії".

Нагадаємо, у лютому 2022 року Супряга розповів про стосунки з Дар'єю Савіною. Футболіст заявив, що з колишньою дівчиною він не підтримує жодних взаємин, а вчинок її нинішнього чоловіка, гравця "Шахтаря" Валерія Бондаря, вважає ганебним.