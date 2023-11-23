"Ненавиджу": гімнастку Нікольченко виключили зі збірної після критики на адресу Польщі (фото)

За словами в.о. міністра молоді та спорту Матвія Бідного, кожен українець, який представляє нашу країну на міжнародній арені, має усвідомлювати рівень своєї відповідальності. Залишити без реакції висловлювання спортсменки не можна.

Гімнастку Владиславу Нікольченко було виключено зі складу збірної України з художньої гімнастики. Про це повідомляє видання Tribuna.com 23 листопада.

Зазначається, що журналісти звернулися по коментар до виконувача обов'язків міністра молоді та спорту Матвія Бідного. Він підтвердив, що Владислава Нікольченко більше не є частиною збірної.

"Кожен спортсмен національної збірної України, який має честь представляти країну у світі, має усвідомлювати рівень своєї відповідальності. У той час, коли президент та уряд країни докладають неймовірних зусиль на міжнародній арені, консолідуючи підтримку інших країн, наше завдання — показувати світові, що українці — зрілий, заможний, мудрий народ", — каже Матвій Бідний.

Ті висловлювання, які дозволила собі колишня учасниця національної збірної з художньої гімнастики, продовжує в.о. міністра молоді та спорту, шкідливі для України, тому не можна на це не реагувати.

Скандал із гімнасткою Нікольченко: що відомо

Владислава Нікольченко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram негативно висловилася на адресу Польщі та її жителів через зіпсований настрій.

"Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт", — підписала фотографію гімнастка.

Ці висловлювання викликали реакцію від колишнього генсека Федерації гімнастики Польщі Пьотра Деца. Він написав, що спочатку українська дівчина проводить у Варшаві майстер-класи, бере участь у турнірах, а тепер говорить про ненависть до держави.

"Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і ніколи не буде змушена знову ступити в Польщу, навіть на мить, подорожуючи в екзотичні місця", — заявив Пьотр Дец, передає Tribuna.

Після цього колишній генсек Федерації гімнастики Польщі написав, що мав розмову з віцепрезидентом Української федерації художньої гімнастики Іриною Блохіною, яка вибачалася перед усім польським народом.

Сама Владислава Нікольченко у себе в Instagram також відреагувала на інцидент. Вона заявила, що була на емоціях через психологічний зрив і вибачилася перед усіма, кого образила своїми словами.

"З кожним, навіть маленьким конфліктом, через війну в моїй країні виникає стрес, що виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не приймайте це на свій рахунок. Це говорила не я, а емоції в мені. Вибачте", — написала спортсменка.

Українська гімнастка потрапила в скандал через висловлювання в бік Польщі та її жителів Фото: Instagram

Нагадаємо, 8 вересня 2021 року гімнастка Влада Нікольченко розповідала про свої важкі робочі стосунки з тренеркою. За її словами, тренування з Іриною Дерюгіною можна було порівняти зі службою в армії.