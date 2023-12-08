Не сховаються за білим прапором: в Україні відреагували на допуск росіян до Олімпіади-2024

За словами глави Мінспорту Матвія Бідного, Україна ще не ухвалила рішення, чи братиме вона участь в Олімпійських іграх у 2024 році.

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК допустити росіян до участі в Олімпійських іграх — безвідповідальне. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці відомства у Facebook.

За словами Бідного, зовсім нещодавно президент МОК Томас Бах говорив, що рішення щодо російських і білоруських спортсменів ухвалюватимуть у березні 2024 року.

"Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам і олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців", — заявив Бідний.

Він також наголосив, що росіянам під час війни не вдасться сховатися за білим прапором "нейтральності", яка нині означає безвідповідальність і мовчазне потурання.

Бідний заявив, що міністерство засуджує рішення МОК.

"Щодо участі України в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення згодом, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", — зазначив Бідний.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Так, росіяни та білоруси повинні будуть виступати під нейтральним прапором. Крім того, їм дозволено брати участь лише в індивідуальних змаганнях, а команди з цих країн до участі в Олімпійських іграх не допускаються.