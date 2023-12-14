"Спортсмени мирно змагаються": у МОК знайшли виправдання допуску росіян до Олімпіади-2024

За словами президента комітету Томаса Баха, спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах пояснив чинники, що призвели до рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді 2024 року в Парижі у статусі нейтральних учасників. Про це він повідомив під час виступу на форумі в Женеві, повідомляє BBC.

Бах заявив, що війна Росії проти України не може стати причиною відсторонення росіян від Олімпійських ігор.

"Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі, а всі інші спортсмени мирно змагаються один з одним", — сказав Бах.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Так, росіяни та білоруси повинні будуть виступати під нейтральним прапором. Крім того, їм дозволено брати участь лише в індивідуальних змаганнях, а команди з цих країн до участі в Олімпійських іграх не допускаються.

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК допустити росіян до участі в Олімпійських іграх — безвідповідальне.

Крім того, у лютому 2023 року Європейські країни та США надіслали лист до МОК із проханням не пускати російських спортсменів на Олімпіаду. Країни-підписанти висловили стурбованість тим фактом, що російські спортсмени тісно пов'язані зі ЗС РФ, які 24 лютого 2022 року вторглися в Україну.