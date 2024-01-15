Ізраїльського футболіста затримали в Туреччині: нагадав про заручників у полоні ХАМАСу (фото)

Святкуючи забитий м'яч, півзахисник клубу "Антальяспор" Сагів Єхезкель підняв руку з написом "100 днів. 7 жовтня" та зіркою Давида. Гол ізраїльтянина дозволив команді уникнути поразки, але після матчу місцеві правоохоронці його затримали.

У Туреччині затримали 28-річного футболіста збірної Ізраїлю Сагіва Єхезкеля, який виступає за місцевий клуб "Антальяспор". Турецька прокуратура почала розслідування через жест Єхезкеля на підтримку ізраїльтян, які перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу уже протягом 100 днів. Про це пише The Times of Israel.

Футболіст підняв перебинтовану руку з написом "100 днів. 7 жовтня" та зіркою Давида.

"Головна прокуратура Анталії почала судовий розгляд у справі про "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті" щодо ізраїльського футболіста Сагіва Єхезкеля через його безвідповідальні дії на підтримку різанини, яку здійснив Ізраїль у секторі Газ", — заявив турецький міністр юстиції Їлмаз Тунч.

"100 днів. 7 жовтня"

Сагів Єхезкель зрівняв рахунок у матчі турецької Суперліги проти "Трабзонспора" та, святкуючи забитий гол, підняв перед камерою згаданий напис на підтримку ізраїльтян, яких бойовики тривалий час утримують у полоні. Гол Єхезкеля дозволив команді уникнути поразки. Водночас одразу ж після завершення матчу місцеві правоохоронці затримали футболіста.

"Антальяспор" — "Трабзонспор" 1:1

Після матчу в соцмережах клубу "Антальяспора" з'явилося фото ізраїльтянина, який святкує забитий м'яч. Але після бурхливої реакції преси та футбольних чиновників фото видалили.

На тлі протестів місцевих фанатів рада директорів "Антальяспора" виключила спортсмена зі складу команди. Повідомляється, що після недільного матчу до офісів клубу прорвалися вболівальники, які вимагали припинити з ним співпрацю.

Керівництво клубу пояснило це рішення тим, що Єхезкель "виступив проти національних цінностей" Туреччини, пише The Insider. Президент клубу Сенан Бозтепе заявив, що розірве з ним контракт.

"Хоча ми продовжуємо займатися спортом на зеленому полі та розглядаємо наших футболістів як спортсменів без дискримінації за релігією, мовою або расою, я ніколи не схвалю такий крок, який може викликати спекуляції", — написав він.

Із критикою виступили й футбольні чиновники з місцевої федерації, які вважають рішення про виведення футболіста зі складу команди виправданим.

Єхезкель підписав трирічний контракт із турецьким клубом у вересні минулого року. Якщо керівництво справді вирішить розірвати угоду, доведеться виплатити 1 млн доларів компенсації, зазначають журналісти.

Єхезкель був серед сотень тисяч ізраїльтян і представників інших країн по всьому світу, які в неділю закликали звільнити заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу під час нападу 7 жовтня.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет висловився з критикою на адресу турецької влади.

"Це Туреччина 2024. Ганьба вам, турецький уряде", — написав він у Twitter.

Ізраїльські дипломати й Ізраїльська футбольна асоціація вимагають звільнити футболіста, повідомляє Newsru.co.il.

Нагадаємо, що стало відомо, на що хворів захисник збірної України Богдан Шершун, який помер 8 січня на 43-му році життя. Колишній футболіст московського ЦСКА Ролан Гусєв повідомив, що в Шершуна був рак мозку й він деякий час лікувався в Бельгії.

Також повідомлялося, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не має наміру надовго окупувати сектор Гази.