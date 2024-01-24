Діти не винні: голова УЄФА підтримав пом'якшення санкцій для юнацьких збірних РФ

Підставою ймовірного повернення юнацьких російських збірних до футболу назвали "спробу уникнути промивання мізків російським дітям, аби вони ненавиділи Захід і покарання за те, в чому вони не винні".

Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що не потрібно карати дітей "за те, у чому вони не винні", тому потрібно пом'якшити обмеження щодо юнацьких російських збірних. Про це він повідомив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

Він наголосив на тому, що заборона УЄФА щодо Росії діятиме й надалі у зв’язку з вторгненням на територію України. Це стосуватиметься національних команд та клубів.

Водночас Александер Чеферін висловив бажання пом’якшити заборону для молодіжних команд. Плани зробити це минулого року були зірвані негативною реакцією світової громадськості. Причина нової ініціативи, з його слів, це "спроба уникнути промивання мізків російським дітям, аби вони ненавиділи Захід і покарання за те, в чому вони не винні".

Повернення Росії до футболу – рішення УЄФА

УЄФА восени 2023 року згорнула план повернення Росії в міжнародний футбол. За інформацією Sky News, три з п'яти віцепрезидентів УЄФА, які брали участь у приватній зустрічі, вирішили поки не допускати російські юнацькі команди до міжнародних турнірів.

Старший віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільсен після того, як проголосував за повернення Росії в міжнародні турніри, втратив посаду голови футбольної асоціації Швеції. Місцеві футбольні чиновники виступили проти повернення російських команд.

Нагадаємо, у грудні 2023 року УЄФА виключила збірну Росії з Ліги націй 2024/25. Уперше з початку повномасштабного вторгнення в розіграші Ліги націй візьме участь збірна Білорусі, домашні матчі білоруських футболістів відбудуться на нейтральному полі.