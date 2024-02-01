Ефектний мікс голівудських фільмів: з'явився проморолик бою Усика та Ф'юрі (відео)

17 лютого український боксер Олександр Усик проведе найважливіший бій у кар'єрі. Проморолик майбутнього бою вразив мережі своєю епічністю.

В мережі з'явився яскравий проморолик бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Відео виклали на сторінці Усика в Ютуб.

Ролик зроблений у найкращих традиціях американського екшену. Боксери-суперники постають у 5 різних образах.

Спочатку вони — герої Вестерну, які готуються до поєдинку у стрільбі. Далі вони — гладіатори на арені перед сотнями глядачів. Після цього Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі перетворюються у персонажів з "Піратів Карибського моря" та стають героями аніме. Останній образ боксерів нагадує героїв з "Останнього самурая".

Наприкінці вони сходяться на рингу.

Ролик вже встиг вразити користувачів інтернету:

Ні, ну це сильно, голівудські трейлери відпочивають.

Найкрутіше промо, яке тільки існувало.

Епічність зашкалює.

Такого я ще не бачив.

17 лютого український боксер Олександр Усик проведе найважливіший бій у кар'єрі. В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) він побореться з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, що колишній дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа має твердий намір провести третій бій з українцем Олександром Усиком (21-0, 14 КО). Головним ініціатором цієї зустрічі в рингу виступає його новий тренер Бен Девісон.

Раніше було названо дату і місце поєдинку Усик — Ф'юрі. Цей бій стане першим поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох поясів. Раніше абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі був Леннокс Льюїс, володіючи титулами WBA, WBC та IBF у 1999 році.