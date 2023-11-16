Бій за всі пояси: названо дати і місце поєдинку Усик — Ф'юрі (відео)

Цей бій стане першим поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох поясів. Раніше абсолютним чемпіоном у надважкій вазі був Леннокс Льюїс, володіючи титулами WBA, WBC та IBF у 1999 році.

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Боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі офіційно підтверджено, оголошено дату і місце проведення. Про це стало відомо під час спеціальної пресконференції, яка відбулася в Лондоні (Англія) на стадіоні "Вемблі".

Олександр Усик, власник титулів WBA, WBO та IBF, досяг домовленості про поєдинок проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Мегабій за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі заплановано на 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Переможець цього поєдинку буде визнаний абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, оскільки на кону стоятимуть усі чемпіонські пояси.

Спочатку поєдинок був запланований на 23 грудня, проте Тайсон Ф'юрі отримав розсічення під час свого останнього бою з Френсісом Нганну, що призвело до перенесення цього поєдинку.

Цей бій стане першим поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох поясів. Останнім абсолютним чемпіоном у надважкій вазі був Леннокс Льюїс, який володів титулами WBA, WBC та IBF у 1999 році.

Варто зазначити, що Олександр Усик провів свій останній поєдинок у серпні цього року проти Даніеля Дюбуа, де він переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді, захищаючи свої чемпіонські пояси.

Останній бій у Тайсона Ф'юрі відбувся 28 жовтня проти зірки UFC, Франсіса Нганну. Цей поєдинок завершився спірним рішенням суддів на користь Циганського короля.

На початку вересня Ф'юрі та Усик підписали контракти на бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в Саудівській Аравії. Двох бійців визнано найкращими у світі незалежно від фунта.