Чемпіонський бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі перенесли: оголошено нову дату (відео)

Промоутер Олександра Усика наголошує, що британець занадто довго уникав бою. Український чемпіон зараз знімає відеоматеріали до майбутнього поєдинку і готується повернутися в тренувальний табір в Іспанії.

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Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між британським спортсменом Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком перенесли на початок наступного року. Про це повідомив в ефірі каналу iFL TV промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Ми очікували, що бій відбудеться 23 грудня. Така була домовленість, яку підписали обидві сторони. Але ми давно в боксі й знаємо, що якщо боєць не готовий і не хоче виходити на ринг, його не змусиш... За всієї поваги до Ф'юрі, він надто довго уникав Усика", — прокоментував Красюк.

Усик готується повернутися в тренувальний табір в Іспанії

Офіційна інформація про перенесення бою може з'явитися наступного тижня, додав він.

Красюк розповів, що Усик наразі знімає відеоматеріали до майбутнього поєдинку і готується повернутися в тренувальний табір в Іспанії.

Нагадаємо, Олександр Усик нещодавно розповідав, як його "послали" військові перед поєдинком із британцем Даніелем Дюбуа. Спортсмен хотів воювати проти росіян, але йому сказали займатися своєю роботою.

На початку вересня Ф'юрі та Усик підписали контракти на бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в Саудівській Аравії. Двох бійців визнано найкращими у світі незалежно від фунта.