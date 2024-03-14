Планує жити в Маямі: тренер одеського "Чорноморця" не повернувся зі зборів у Туреччині, — ЗМІ

За даними спортивних журналістів, уродженець Луганська Ігор Касьяненко вирушив до США. Разом зі своєю сім'єю він планує там залишитися.

Тренер із фізпідготовки одеського футбольного клубу "Чорноморець" Ігор Касьяненко не повернувся в Україну після виїзду за кордон. Про це повідомляє видання Sport.ua з посиланням на свої джерела.

Ігор Касьяненко приєднався до тренерського штабу Романа Григорчука на початку 2022 року. За даними видання, провівши два роки в Одесі, на початку січня він вирушив на тренувальний збір до Туреччини разом із командою "моряків" і не повернувся на Батьківщину.

За неофіційною інформацією, Касьяненко припинив роботу в "Чорноморці", щоб виїхати за океан.

"На відміну від інших членів одеської команди, які не нехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволом на виїзд за кордон під час воєнного стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США. У цій країні втікач має намір "кинути якір" разом зі своєю сім'єю в тепленькому Маямі. Однак поки що Ігор Касьяненко кинув тінь на одеський клуб, де протягом двох років користувався довірою колег", — пише видання.

Розслідування щодо його виїзду з України триває. У "Чорноморці" утримуються від коментарів із цього питання до завершення службової перевірки.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Фокус з'ясував, що з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023 року правом виїзду скористалося приблизно 9 000 спортсменів та їхніх тренерів Не повернулися в Україну з різних причин 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту та 49 спортсменів і 13 тренерів із неолімпійських.

Докладніше про те, як українські чоловіки під виглядом спортсменів залишають країну під час війни читайте в матеріалі Фокуса "Ухильники під прикриттям спортсменів? Як виїжджають з України на турніри та збори".