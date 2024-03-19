Повернувся "на щиті": на фронті загинув відомий ультрас київського "Динамо" (фото)

Майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк став на захист Батьківщини з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Смертельні поранення боєць отримав під час свого останнього бойового завдання.

Фанат футбольного клубу "Динамо" Київ і представник фірми Capitals Іван "Бонус" Фесенюк загинув на фронті. Про це повідомили у Facebook WBC "Ультрас "Динамо".

Із початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України він став на захист Батьківщини. Під час свого останнього бойового виходу Іван отримав смертельні поранення.

Ультрас висловили співчуття родичам і близьким українського захисника. Вони наголосили на тому, що Україна втратила одного з найкращих своїх синів. Для біло-синього руху його загибель — значна втрата. Фанати запевнили, що пам’ятатимуть його героїчний подвиг.

"Вічна слава герою", — ідеться в дописі.

До повномасштабного вторгнення він активно займався фізичним розвитком української молоді й представників трибуни. Він був майстром спорту з кікбоксингу.

Фото: WBC Ультрас Динамо/ Facebook

Загибель футболістів на війні з Росією

У жовтні на Запоріжжі в боях із росіянами отримав смертельні поранення вихованець київського "Динамо" Олександр Щетінін. Футбольний клуб висловив найглибші співчуття рідним і близьким загиблого, а також наголосив що спортсмен зробив великий подвиг заради всього українського народу.

На війні з РФ, як стало відомо 1 грудня 2023 року, загинув Роман Годований, колишній футболіст клубу "Волинь". Колишній спортсмен служив у 33 ОМБр. Він загинув унаслідок вибуху російського снаряда під час виконання бойового завдання.

На фронті також загинув український футболіст Кирило Молоков, який виступав за мініфутбольний клуб "Карбон" із Черкас. Український захисник отримав смертельні поранення під час штурму позицій російських військ.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що на війні з російськими окупантами загинув футбольний арбітр Володимир Безборотько. Він зробив значний внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини.