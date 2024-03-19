Тромб відірвався: помер бойфренд тенісної зірки з Білорусі Аріни Соболенко

Відома спортсменка з Білорусі зустрічалася з хокеїстом Костянтином Кольцовим. Аріна вже знялася з турніру в Маямі.

Аріна Соболенко, відома тенісистка з Білорусі, чемпіонка Відкритого чемпіонату Австралії, знялася з турніру в Маямі після смерті свого бойфренда, хокейної зірки Костянтина Кольцова. Білоруські ЗМІ повідомляють, що він помер від "відірваного тромбу". Про це пише Daily Mail.

Костянтин Кольцов зустрічався із Соболенком три роки. Смерть колишнього хокеїста Костянтина Кольцова підтвердив його колишній клуб "Салават Юлаєв" (Уфа) у вівторок у соціальній мережі Telegram. Тренер зустрічався з 25-річною чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Соболенко і раніше повідомлялося, що він нібито загинув у ДТП. Також ЗМІ писали, що він нібито випав із вікна.

"Із глибоким сумом повідомляємо, що помер тренер "Салавата Юлаєва" Костянтин Кольцов. Він був сильною і життєрадісною людиною, його любили і поважали гравці, колеги та вболівальники. Костянтин назавжди вписав себе в історію нашого клубу", — йдеться в повідомленні російського клубу.

Костянтин Кольцов Фото: РИА Новости

Тепер у його рідній Білорусі з'явилися повідомлення про те, що 42-річний чоловік помер від "відірваного тромбу".

Друга ракетка світу, Аріна Соболенко перебуває в Маямі, де вона готувалася до майбутнього турніру Miami Open. Очікувалося, що Кольцов приєднається до неї у Флориді. Тепер спортсменка знялася з турніру. Білоруську тенісистку виключено з офіційного розкладу тренувань, а повідомлення про її участь у соціальних мережах було видалено.

Аріна Соболенко Фото: Getty Images

Кольцов виступав за "Піттсбург Пінгвінз" і представляв Білорусь на двох зимових Олімпійських іграх.

Повідомлялося, що він не планував продовжувати контракт зі збірною Росії з хокею, яку тренував останні два сезони. Передбачалося, що він може повернутися в Білорусь і тренувати збірну країни з хокею, а також стати головним тренером мінського "Динамо".

Смерть Кольцова сталася всього через п'ять років після того, як тенісистка втратила батька Сергія після його раптової смерті в 44 роки.

Як і Кольцов, батько Соболенко також професійно грав у хокей, і білоруська спортсменка часто говорила про те, як її надихав батько на спортивні подвиги.

Вважають, що Соболенко і Кольцов зустрічалися протягом трьох років після того, як уперше зустрілися в червні 2021 року, і друга ракетка світу часто публікувала їхні спільні світлини у своєму акаунті в Instagram, зізнаючись йому в коханні.

Аріна Соболенко і Костянтин Кольцов Фото: Instagram sabalenka_aryna

"Ти моя найдорожча людина, мій найкращий друг і моя найсильніша підтримка. Сподіваюся, у нас вийде все, що ми запланували. Я люблю тебе", — писала тенісистка.

Зовсім недавно Кольцов підтримував Соболенка в Мельбурні.

У Кольцова є три сини від попередніх стосунків: Даніель, Олександр і Стефан.

Нагадаємо, раніше помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Він помер у в'язниці. І причиною його смерті також було названо тромб, що відірвався. Що спростовує його лікар.