Проявили "сміливість": МОК допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024 (відео)

В МОК прогнозують, що відбір на Олімпіаду-2024 пройдуть 36 росіян та 22 білоруси. Ці числа у 10 разів менші від кількості громадян РФ та Білорусі, які брали участь в Олімпіаді в Токіо у 2021 році.

У Олімпійських іграх 2024 дозволять взяти участь спортсменам та спортсменкам, які є громадянами РФ та Білорусі. 19 представників країн-агресорів матимуть можливість позмагатись з представниками інших країн. При цьому вони виходитимуть під нейтральним прапором у супроводі нейтральної мелодії, створеної саме для цієї мети. Про своє рішення щодо росіян та білорусів оголосили на пресконференції представники виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Основні тези щодо Олімпіади-2024 озвучили два спікери — директор департаменту зв'язків із національними олімпійськими комітетами МОК Джеймс Маклауд (James Macleod) та спортивний директор МОК Кіт Макконнелл (Kit McConnell).

Виконком МОК прийняв рішення, що станом на 19 березня під нейтральним прапором будуть виступати 19 спортсменів:

з паспортом РФ — 12 ос.;

з паспортом Білорусі — 7 ос.

Вказані особи пройшли кваліфікацію для участі у Олімпійських іграх, пояснили спортивні функціонери. Число буде збільшуватись, оскільки, "за найбільш імовірним сценарієм", відбір пройдуть сумарно 36 росіян та 22 білоруси.

Втім, в МОК "заспокоїли": заявили, що кількість громадян РФ навряд чи досягне квоти в 58 осіб, а громадян Білорусі — квоти у 28 ос. Також нагадали, що їх все ж буде набагато менше, ніж на Олімпіаді у Токіо: тоді росіян було 330 ос., білорусів — 104 ос.

"Сьогодні Виконком МОК отримав оновлену інформацію про те, що наразі 12 індивідуальних нейтральних спортсменів з російським паспортом та 7 з білоруським паспортом пройшли кваліфікацію на ОІ-2024 з 6000 квот, які вже були виділені для участі в Олімпійських іграх. Важливо, що ці оцінки не враховують процес перевірки правомочності МОК, який визначатиме остаточну участь".

Зазначимо, представники МОК не назвали імена росіян та білорусів, які братимуть участь в Олімпіаді-2024. На сайті спорткомітету можна відшукати інформацію про "зміну спортивного громадянства". Зміни торкнулись семи спортсменів, з них двоє — громадяни РФ:

Анастасія Кірпічнікова представлятиме Францію у плаванні;

Олександр Комаров представлятиме Сербію у боротьбі.

Також у акаунті X (Twitter) МОК можна побачити нейтральний прапор та почути музику, яка супроводитиме вихід "нейтральних" спортсменів.

Олімпіада-2024 — деталі

Олімпійські ігри 2024 — спортивний турнір, який відбудеться з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі. Олімпійці будуть змагатись у 32 видах спорту, з них 28 — класичні основні, а чотири — нові додаткові. Нові види спорту — це брейкданс, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг.

Президент МОК Томас Бах у коментарі французькому виданню Le Monde зауважив, що російський уряд надто агресивно відгукується про майбутню подію. Також західні спортивні функціонери згадали змагання, які паралельно готують у РФ — "Літні ігри дружби" (вересень 2024 року) у Москві. Подібні дії Кремля назвали "політизацією спорту".

Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон у інтерв'ю українським ЗМІ заявив, що хотів би припинення вогню на період проведення Олімпійських ігор. Раніше політик повідомив, що європейці можуть погодити відправку своїх підрозділів в Україну.