Україна обіграла Боснію і вийшла на вирішальний матч з Ісландією

Україна пропустила першою на 56-й хвилині. Захисник "Зальцбурга" Амар Дедич пробив із меж штрафного майданчика українців — і голкіпер Андрій Лунін був безсилий.

У четвер, 21 березня, збірна України в півфінальному матчі плей-оф відбору до чемпіонату Європи 2024 на виїзді здобула вольову перемогу над збірною Боснії і Герцеговини.

У цьому матчі Україні через травму не зміг допомогти Віктор Циганков, півзахисник "Жирони" — одного з лідерів Чемпіонату Іспанії в поточному сезоні. Його замінив Олександр Зубков.

Головний тренер України Сергій Ребров виставив в опорну зону дебютанта — динамівця Володимира Бражка, який діяв доволі активно в боротьбі з суперниками.

До кінця першого тайму в України була переважна перевага у володінні м'ячем: 64% до 36%. Але гострих епізодів біля воріт голкіпера Ібрагіма Шехіча було небагато. І арбітру матчу Феліксу Цвайєру навіть не довелося додавати додаткові хвилини до тайму.

Юхим Конопля

Статистика за загальними ударами в бік воріт до кінця тайму: 3-2 на користь боснійців.

На початку другого тайму Україна, як і раніше, мала активніший вигляд, ніж господарі поля. Водночас у боснійців були свої моменти, і вони й відкрили рахунок.

На 56-й хвилині захисник "Зальцбурга" Амар Дедич пробив із меж штрафного майданчика українців — голкіпер Андрій Лунін був безсилий що-небудь зробити. Автогол записали на Миколу Матвієнка.

Сергій Ребров спробував оживити гру за допомогою замін. Перший удар у площину воріт в українців був лише на 77-й хвилині, а на 84-й хвилині Україна все ж зрівняла рахунок завдяки голу Романа Яремчука, який вийшов на заміну. Гольова передача на рахунку захисника Юхима Коноплі.

Через три хвилини "Синьо-жовті" вийшли вперед. Атака почалася від своїх воріт: Яремчук отримав м'яч на лівому фланзі й навісив на лінію воротарського, де Довбик пробив головою.

Михайло Мудрік міг забити третій м'яч наприкінці матчу

Нагадаємо, що Сергій Ребров включив у заявку на матч проти боснійців Владислава Ваната замість Данила Сікана.

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