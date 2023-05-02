"Скромна" церемонія з 900-річною історією: чого чекати від коронації короля Чарльза ІІІ

Коронація короля Чарльза III, 39-го монарха, якого коронують у Вестмінстерському абатстві, обіцяє стати унікальним поєднанням традицій і сучасності, що відображає бачення нового короля про скромнішу монархію.

Коронація короля Чарльза ІІІ, 39-го монарха, коронованого у Вестмінстерському абатстві, — це церемонія з багатою історією та традиціями. Цей древній ритуал, якому понад 900 років, є єдиною збереженою релігійною церемонією коронації в Європі. Після дев'ятимісячної жалоби за улюбленою королевою Єлизаветою ІІ подія відбудеться 6 травня 2023 року, пише Ancient Origins.

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На відміну від коронації королеви Єлизавети ІІ, на якій зібралися 8 251 гість зі 129 країн, а Вестмінстерське абатство зачинили на п'ять місяців, коронація короля Чарльза ІІІ буде не такою масштабною справою. На церемонію запросять лише 2 000 гостей, що дозволить показати бачення нового короля щодо меншої та сучаснішої монархії. Ця подія також буде набагато дешевшою і коротшою, залучаючи різні громадські групи і віросповідання.

На відміну від коронації королеви Єлизавети ІІ, коронація короля Чарльза ІІІ буде не таою масштабною справою Фото: Getty Images

Церемонія розпочнеться зі складання монархом коронаційної присяги, яка символізує обіцянки короля правити за законом, здійснювати милосердне правосуддя і підтримувати Англіканську церкву. Чотири мечі в коронаційних регаліях, відомих як Коронні коштовності Сполученого Королівства представляють ці обіцянки. Потім Архиєпископ Кентерберійський помаже, благословить і освятить монарха, який сяде на величне крісло Короля Едуарда, виготовлене в 1300 році. Його використовує кожний монарх із 1626 року.

Королю Чарльзу ІІІ вручать сферу, ключову частину англо-британських коронаційних регалій. Створена для коронації Карла ІІ у 1661 році королівським ювеліром Робертом Вінером, сфера є символом влади та авторитету монарха. Скіпетр суверена, ще одна важлива частина регалій, уособлює належне управління і символізує тимчасову владу короля або королеви.

Сфера є символом влади та авторитету монарха Фото: Royal Collection Trust

Після отримання кулі та скіпетрів Архиєпископ покладе на голову Чарльза Корону Святого Едуарда, яка містить 444 дорогоцінних камені. Це буде знаменний момент, оскільки британську громадськість запросять взяти активну участь у церемонії і присягнути на вірність Королю. Це замінить традиційне вшанування перів, коли спадкоємці присягають на вірність новому монарху.

Порядок богослужіння здійснюватиме Архиєпископ, зокрема святкування Святого Причастя. Церемонія коронації — це привід для пишноти і святкування, але це також урочиста релігійна церемонія, яка залишається по суті незмінною вже понад тисячу років.

Раніше Фокус розповідав, що дослідникам вдалося розкрити історію і таємниче походження Каменя Долі. У Сполученому Королівстві зберігається відомий камінь, який використовували під час церемонії коронації нових королів і королев.

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