На очах у Землі з'їли зірку: найближча до планети чорна діра проковтнула світило (фото)

Вчені вперше зафіксували процес поглинання чорною дірою зірки в інфрачервоному діапазоні.

Вчені вперше змогли отримати зображення спалаху світла, що виникає, коли величезна чорна діра з'їдає зірку в інфрачервоному діапазоні світла. Виявилося, що ця подія є найближчою до Землі з усіх відомих на сьогодні, пише ScienceAlert.

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Вчені з Массачусетського технологічного інституту, США, виявили найближчу до нас подію приливної руйнації, коли величезна чорна діра поглинає зірку, що потрапила в її зону впливу.

Ця подія сталася на відстані 137 млн світлових років у галактиці NGC 7392, в центрі якої знаходиться надмасивна чорна діра з масою в 30 млн разів більшою за масу Сонця. Попередня подія приливної руйнації була виявлена вчетверо далі від Землі.

В основному подібні поглинання чорними дірами зірок астрономи бачили в рентгенівському і видимому діапазоні світла, але тепер вперше вони змогли зафіксувати його в інфрачервоному діапазоні.

Якщо чорні діри не активні, тобто не поглинають навколишню речовину, їх складно виявити. Але коли вони активно харчуються матерією, виникає величезна кількість випромінювання. Будь-яка зірка, яка підлетіла надто близько до чорної діри, ніколи вже не зможе покинути її "чіпких обіймів". Це означає, що гравітація чорної діри спочатку притягує до себе зірку, потім розтягує її у довгий потік речовини, після чого відбувається розрив цієї зірки на частини. У фіналі вся речовина зірки потрапляє у чорну діру.

Гравітація чорної діри спочатку притягує до себе зірку, потім розтягує її у довгий потік речовини, після чого відбувається розрив цієї зірки на частини Фото: черная дыра

Такі події телескопи можуть побачити у вигляді яскравого спалаху світла, який поступово зникає, але в основному вони помітні в рентгенівському та видимому діапазоні світла. Тепер учені виявили яскравий спалах світла в інфрачервоних даних космічного телескопа NEOWISE.

Подія поглинання чорною дірою зірки одержала назву WTP14adbjsh і вона відбулася в рідкісному типі галактики, де не відбувається бурхливої появи нових зірок. Ці галактики знаходяться посередині між галактиками, де з'являється дуже багато зірок і тими, де такого процесу не відбувається.

Вчені вперше змогли отримати зображення спалаху світла, що виникає, коли величезна чорна діра з'їдає зірку в інфрачервоному діапазоні світла. Виявилося, що ця подія є найближчою до Землі з усіх відомих на сьогодні Фото: Magnestar

За словами вчених, більшість відомих подій приливної руйнації було виявлено якраз у таких галактиках. Але вони найчастіше мають відбуватися у галактиках, де з'являється велика кількість зірок. Таких галактик найбільше, але тут було виявлено лише кілька процесів поглинання чорними дірами зірок. Хоча це дивно, адже галактики з бурхливим зіркоутворенням надають багато "їжі" для чорної діри.

Вчені дійшли висновку, що в таких галактиках занадто багато пилу, який закриває їхні центри і тому чорні діри і все, що з ними відбувається погано видно в рентгенівському та видимому діапазонах. Але інфрачервоне світло може пройти крізь цей пил.

Це означає, що шукати нові події приливної руйнації потрібно саме в інфрачервоному діапазоні і, радше за все, таких процесів поглинання чорними дірами зірок буде виявлено набагато більше і може бути навіть ближче до Землі, вважають вчені.

Як уже писав Фокус, вчені виявили зірку, яка викидає величезні потоки плазми до космосу зі швидкістю 1000 км/с. Тобто на зірці відбуваються неймовірно потужні спалахи і вони в 10 разів сильніші, ніж найпотужніші спалахи на Сонці.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше безпосередньо сфотографували величезну чорну дірку, що викидає струмінь плазми в космос.