Рослина може покращити здоров'я після серцевого нападу: вчені зробили прорив

Нове дослідження Ньюкаслського університету припускає, що китайська рослина астрагал може допомогти зберегти серце після серцевого нападу.

Серцеві напади — серйозна проблема охорони здоров'я в США, від яких щороку страждають понад 800 000 американців. Однак нещодавнє дослідження, проведене Ньюкаслським університетом у Великій Британії, виявило багатонадійні новини для пацієнтів, які перенесли інфаркт. Виявляється, що китайська рослина під назвою астрагал може бути ключем до покращення здоров'я серця, пише HealthNews.

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Виявлено, що рослинна сполука астрагалу під назвою TA-65 зменшує запалення та покращує імунітет пацієнтів з інфарктом. Астрагал століттями використовують у традиційній китайській медицині і часто поєднують з іншими травами для полегшення симптомів різних захворювань, таких як інфекції верхніх дихальних шляхів, алергічний риніт, астма, синдром хронічної втоми і хронічні захворювання нирок.

TA-65 — це дієтична добавка, яка містить молекулу під назвою циклоастрагенол, що, як доведено, активує теломеразу. Теломери — це структури ДНК на кінцях хромосом, які з віком коротшають. Встановлено, що TA-65 сповільнює або зупиняє вкорочення теломер, що призводить до покращення здоров'я серця.

У дослідженні Ньюкаслського університету взяли участь 90 пацієнтів з інфарктом у віці 65 років і старше, які отримували або плацебо, або TA-65. Результати показали, що TA-65 призвів до збільшення кількості лімфоцитів, типу білих кров'яних клітин, які допомагають вбивати пухлинні клітини і контролюють імунні реакції.

Це явище спостерігалося частіше в пацієнтів із частковою обструкцією основної коронарної артерії тоді, як у пацієнтів з повністю заблокованою коронарною артерією не було такого ж збільшення лімфоцитів.

Дослідження також відзначило загальне зменшення запалення в обох групах пацієнтів. Запалення може збільшувати ріст бляшок, розпушувати бляшки в артеріях і провокувати утворення тромбів, що може призвести до серцевих нападів.

Провідний дослідник Йоаким Спірідопулос наголосив на важливості отриманих результатів, заявивши, що "зменшення запалення вважається ключовою метою лікування пацієнтів після серцевого нападу, і наше дослідження показало, що TA-65 зменшує запалення на 62%".

Щоб зменшити ймовірність серцевого нападу, CDC рекомендує змінити спосіб життя, наприклад, підвищити фізичну активність, кинути палити і боротися зі стресом. Важливо обговорити з лікарем кроки для покращення здоров'я серця, особливо якщо у вас є фактори ризику, такі як високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину в крові або куріння в анамнезі.

Хоча для визначення довгострокових наслідків лікування TA-65 необхідні подальші дослідження, отримані результати дають надію тим, хто переніс серцевий напад і шукає шляхи покращення здоров'я свого серця.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.