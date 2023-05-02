Макіяж та солярій не захистять. Вчені розвінчали 10 популярних міфів про рак шкіри

Рак шкіри — це серйозне захворювання, яке може вразити будь-кого, незалежно від кольору шкіри чи віку.

Хоча найпоширенішою причиною раку шкіри є ультрафіолетове опромінення від сонця та солярію, існують й інші фактори, які можуть підвищити ймовірність розвитку цього захворювання. Ось чому важливо розуміти помилкові уявлення про рак шкіри та як знизити ризик його розвитку, пише Everyday Health.

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Щоб допомогти проінформувати громадськість про рак шкіри, Марк Херлберт, доктор філософії, генеральний директор Альянсу з дослідження меланоми (MRA), розвінчує 10 найпоширеніших міфів про рак шкіри та пояснює, як виявити рак шкіри на ранніх стадіях, якщо він все ж таки з'явився.

Міф 1: Існує лише 1 тип раку шкіри

Одна з найпоширеніших помилок про рак шкіри полягає в тому, що існує лише один його тип. Насправді існує кілька різних типів раку шкіри, деякі з яких серйозніші за інші. Два найпоширеніші типи — базальноклітинний і плоскоклітинний рак, на які припадає понад мільйон випадків щороку лише в США. Ці види раку шкіри виникають у базальному та плоскому шарах шкіри.

Міф 2: Меланома — це просто родимка, яку потрібно видалити

Меланома, з іншого боку, зустрічається набагато рідше, ніж базальноклітинний і плоскоклітинний рак, але вона є серйознішою та інвазивною. Вона виникає в меланоцитах — клітинах шкіри, які виробляють пігменти, і на неї припадає близько 100 000 діагнозів раку шкіри щорічно в Сполучених Штатах. Меланому часто виявляють, коли вона невелика і її легко видалити, але якщо її не лікувати, вона може поширитися на інші частини тіла і стати смертельно небезпечною.

Міф 3: Меланома з'являється лише на шкірі

Ще одна хибна думка про меланому полягає в тому, що це просто родимка, яку потрібно видалити. Хоча вся меланома виникає з меланоцитів, зокрема й тих, що містяться в родимках, це набагато більше, ніж просто доброякісне утворення.

Меланома може бути смертельно небезпечною, якщо її не виявити на ранній стадії, саме тому важливо знати про "ABCDE меланоми" під час огляду своєї шкіри. Рекомендовано шукати темні плями, які є асиметричними та мають нерівні межі. Плями меланоми розвиваються з часом і іноді мають різний колір в межах однієї. Якщо ви помітили будь-які зміни на своїй шкірі, обов'язково зверніться до лікаря.

Міф 4: Рак шкіри — це несерйозно

Один із найнебезпечніших міфів про рак шкіри полягає в тому, що він — не серйозний. Хоча деякі форми раку шкіри, такі як базальноклітинний і плоскоклітинний рак, зазвичай можна вилікувати за допомогою операції, меланома може бути смертельною, якщо її не виявити на ранній стадії.

Це пов'язано з тим, що меланома має схильність до поширення на інші частини тіла. Усім, у кого діагностували меланому на пізніх стадіях, після 1 стадії, потрібна операція та імунотерапія. Імунотерапія зараз використовується для лікування багатьох різних типів раку, і вона навчає імунну систему людини атакувати ракові клітини, так само як це робив би вірус.

Міф 5: Люди зі смаглявою шкірою не хворіють на рак шкіри

Також міфом є те, що люди з темною шкірою не хворіють на рак шкіри. Люди будь-якої раси чи кольору шкіри можуть захворіти на рак під впливом ультрафіолету, хоча в людей з темною шкірою хворобу можуть рідше діагностувати.

Насправді у темношкірих пацієнтів більш ніж втричі частіше діагностують меланому на пізній стадії, ніж у світлошкірих. Люди з темною шкірою також хворіють на рідкісні підтипи раку шкіри, які пов'язані не лише з пошкодженням ультрафіолетом.

Міф 6: Меланома з'являється, якщо роками перебувати на сонці та отримувати опіки

Багато людей вважають, що базова засмага в солярії може допомогти запобігти сонячним опікам і, отже, раку шкіри. Однак це небезпечна помилка. Засмага не є здоровою, і насправді це ознака того, що ваша шкіра перебуває у скрутному становищі. Навіть якщо ви не обгоріли, вплив сонця спричиняє пошкодження клітин, що може призвести до раку шкіри в подальшому житті.

Міф 7: Засмага в солярії допомагає запобігти сонячним опікам, а отже, і раку шкіри

Щоб зменшити ризик розвитку раку шкіри, важливо захищати шкіру від впливу ультрафіолету, як на сонці, так і в солярії. Це означає носіння захисного одягу, пошук тіні, коли це можливо, і регулярне використання сонцезахисного крему з високим SPF. Важливо також уникати соляріїв, оскільки вони пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку шкіри, зокрема меланоми.

Міф 8: Макіяж може забезпечити весь необхідний захист шкіри

Дуже добре, що деякі засоби для макіяжу та тональні креми мають SPF, але цього недостатньо. Повторне нанесення сонцезахисного крему є ключовим моментом, і зазвичай це не є частиною чиєїсь рутини макіяжу.

Незалежно від того, наскільки темною є ваша шкіра, кожен повинен користуватися сонцезахисним кремом і уникати перебування на вулиці під час пікових сонячних променів протягом усього року.

Міф 9: Сонцезахисним кремом потрібно користуватися лише тоді, коли ви перебуваєте на вулиці годинами

Сонцезахисний крем повинен бути частиною ранкової рутини кожної людини, навіть якщо вона збирається провести більшу частину дня в приміщенні.

Ви можете бути на вулиці, коли їдете на роботу, і ви також можете отримувати сонячні промені через вікна, коли перебуваєте вдома.

Якщо ви перебуваєте на вулиці протягом тривалого періоду часу, вам потрібно наносити сонцезахисний крем кожні дві години.

Міф 10: Рак шкіри виникає лише під впливом ультрафіолету

Хоча ультрафіолетове опромінення є основною причиною раку шкіри, це не єдиний фактор ризику.

Рак шкіри може передаватися у спадок. Ми ще не визначили успадковану генетику меланоми, але є натяки на те, які гени можуть бути задіяні.

Регулярне самообстеження шкіри також може допомогти виявити будь-які потенційні ознаки раку шкіри на ранніх стадіях. Для цього необхідно регулярно перевіряти шкіру на наявність будь-яких змін родимок або інших відмітин, а також будь-яких новоутворень або виразок, що не загоюються.

Окрім захисту шкіри від впливу ультрафіолету, ви можете змінити свій спосіб життя, щоб зменшити ризик розвитку раку шкіри. Здорова дієта, багата на фрукти, овочі та інші продукти рослинного походження, допоможе забезпечити шкіру поживними речовинами, необхідними для того, щоб залишатися здоровою і сильною.

Відмова від тютюнопаління та обмеження споживання алкоголю також може допомогти знизити ризик розвитку раку шкіри, а також багатьох інших видів раку та хронічних захворювань.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.