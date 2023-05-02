Світ наповнюється барвами. Вчені виявили, що "чарівні гриби" допомагають у боротьбі з дальтонізмом

Нове дослідження вважає, що псилоцибін здатний змінювати наші можливості обробки зображень.

Дальтонізм — це генетичне захворювання і, як відомо, не піддається лікуванню. Однак випадок 35-річного пацієнта з червоно-зеленою сліпотою, схоже, поставив це твердження під сумнів, пише IFLScience.

Дослідники відзначають, що їхні висновки базуються на випадку одного пацієнта, який зазнав стійких покращень у своїй здатності розрізняти кольори після вживання галюциногенних грибів. Тепер автори дослідження вважають, що цей клінічний випадок може свідчити про здатність псилоцибіну змінювати можливості обробки зображень, попри генетичні особливості.

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Відомо, що пацієнт страждав на найбільш поширену форму дальтонізму, відому як легка дейтераномалія. Цей стан стосується близько 5% чоловіків і близько 0,4% жінок по всьому світу, і викликаний дефектом у чутливих до середньої довжини хвилі колбочках. А саме вони, за словами вчених, є відповідальними за виявлення зеленого кольору.

Автори дослідження зазначають, що чоловік експериментував із різними психоделічними препаратами та помітив якийсь побічний ефект покращення цільового зору. Тоді він вирішив задокументувати ці зміни самостійно і провів тест Ісіхари, який часто використовується для оцінки дальтонізму. Цей тест включає серію мозаїк, що складаються з кольорових точок, розташованих таким чином, що вони утворюють різні форми, видимі лише тим, хто здатний розрізняти кольори.

Суб'єкт пройшов тест перед вживанням галюциногенних грибів та його результат становив 14 балів (нормальним колірним зором вважається результат не менше 17 балів, 13 і нижче – дефіцитом). Результати чоловіка свідчать, що він знаходиться в "середній зоні", хоча раніше окуліст діагностував у нього легкий червоно-зелений дальтонізм.

Далі чоловік проковтнув 5 г сушених галюциногенних грибів, потім описав свій досвід як "приємний", але не "містичний", а потім кілька разів повторив тест Ісіхари. Результати виявились дивовижними:

через 12 години він набрав 15 балів;

через 24 години – 18 балів;

на 8 день – 19 балів;

наступні чотири місяці — 18 балів.

Автори дослідження провели повторний тест Ісіхари більш ніж через рік і результат все ще залишався вище початкового — 16 балів. Зазначимо, що цей результат нижчий за поріг нормального зору, проте він все ж вищий за вихідну точку експерименту.

Вчені також зазначають, що під сумнів результати цього експерименту ставить той факт, що чоловік самостійно проводив та документував тести. Ще одним фактором стало те, що чоловік продовжив свої взаємодії з псилоцибіном вже через 16 днів після початкового експерименту, що ускладнює будь-які висновки. Проте вчені також зазначають, що цей експеримент дає надію, що одноразове вживання галюциногенних грибів насправді може спричинити часткове поліпшення дальтонізму.

Автори дослідження зазначають, що знадобиться більше лабораторних експериментів, щоб зрозуміти, який механізм лежить в основі цього взаємозв'язку. Однак вважають, що це може бути пов'язано зі змінами в обробці зорових образів "вищого рівня" у ділянці мозку, що грає центральну роль у сприйнятті кольору.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пропонують відправляти астронавтів у космос із психоделіками.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.