Смертельна тактика древньої війни: знайдено останки римських солдатів, яких вбила хімічна зброя

У невеликому тунелі солдати вели смертельну підземну битву із застосуванням жахливої хімічної зброї.

Ще в 1930-х роках археологи, які працювали в Дура-Европос у Сирії, виявили моторошне місце. Біля західних стін стародавнього міста знайшли залишки запеклої битви: останки 19 римських солдатів і одного перського солдата в тісній шахті, ледь достатній для того, щоб в ній могла стояти людина, пише IFLScience.

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Згідно з археологічними дослідженнями, сасаніди намагалися підірвати римську оборону. Вони мали на меті створити пролом в обороні міста, прокопавши тунель під товстими стінами римської військової бази. Солдати почали свою операцію з розташованої неподалік камерної гробниці некрополя. Їхньою метою було повалити вежу і підірвати близько 15 метрів стіни, створивши так пролом, достатній для наступу колони військ.

Однак римляни, ймовірно, дізналися про підземну діяльність і почали свою контроперацію. Вони спробували захопити підземний хід персів і взяти під контроль під'їзну шахту, сподіваючись зірвати атаку. Зрештою, два тунелі зустрілися, що призвело до бою під землею.

Початкові оцінки припускали, що сасанідці відтіснили римлян і вбили їх перед тим, як підпалити римську частину тунелю. Однак нещодавня оцінка археолога Саймона Джеймса запропонувала альтернативне пояснення. На думку Джеймса, римські солдати були вбиті раннім прикладом хімічної зброї.

Сасанідці, ймовірно, знали про римську контратаку і зачаїлися в очікуванні. Коли римляни почали прориватися в порожнечу під міською стіною, перси відступили в свій під'їзний тунель. Використовуючи бітум і кристали сірки, вони підпалили римський тунель, утворивши смертоносний коктейль з гарячих випарів. Джеймс припускає, що солдати перекачували ці гази через тунель за допомогою сильфонів, як це робили раніше в подібних битвах.

Римляни були швидко приголомшені і задихнулися протягом декількох секунд, коли намагалися втекти від "сірчаних хмар пекла". Їхні тіла навмисно складали на купу, щоб створити загороджувальну стіну. Цілком можливо, що деякі римляни були ще живі, коли їх тягнули до купи. Один сасанідський солдат також загинув від токсичних випарів.

Загалом, розкопки в Дура-Европос є моторошним нагадуванням про те, на що були готові піти стародавні армії, щоб отримати перевагу в бою. Тісні, задимлені тунелі та жахливі купи тіл дають незабутнє уявлення про жахи стародавньої війни.

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