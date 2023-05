Різнокольорова Венера. Історики стверджують, що древні скульптури не завжди були білосніжними

Венера Мілоська, яка зараз зберігається в Луврі в Парижі, або Давид Мікеланджело з Флорентійського Відродження є прикладами вишуканого, безбарвного білого мармуру, який пізніше митці епохи Відродження імітували, щоб наслідувати скульптури минулого

Коли ми думаємо про давньогрецькі та давньоримські статуї, ми часто уявляємо ці бездоганні біломармурові фігури людей, богів та сцени з міфів. Кольорові вважалися кричущими та негарними. Але багато хто не усвідомлює, що ці стародавні греко-римські статуї колись були пофарбовані в яскраві кольори. Перша розфарбована скульптура була знайдена в 1506 році, але лише в 19 столітті археологи знайшли численні докази поліхромії, тобто використання декількох кольорів, пише Grunge.

Попри те, що ці скульптури висічені з білого мармуру, вони фактично стали відправною точкою для художників, металургів, ювелірів тощо. Білий мармур — м'який, добре піддається обробці матеріал, який ідеально підходить для різьблення та тонкої деталізації.

Крім того, він дещо напівпрозорий, чудово пропускає світло і має рівномірний склад матеріалу, що робить його ідеальною основою для нанесення шарів кольору зверху. По суті, білий мармур був цілісним, окремим середовищем для роботи художників.

Щоб по-справжньому зрозуміти яскравість цих античних скульптур, уявіть собі оригінальні біломармурові статуї Венери, Афіни, Геракла, Зевса та Гермеса з коштовним камінням в очах, охристим лаком на нігтях, яскраво пофарбованим волоссям, срібними інкрустаціями на щитах, позолоченою сусальним золотом зброєю і так далі.

Цей перехід від суворої білої витонченості до живої, багатобарвної вібрації дає нам набагато активніший і реалістичніший погляд на давній греко-римський світ, подібно до того, як чорно-білі фотографії оживають, коли їх розфарбовують.

Цікаво, що археолог Вінценц Брінкман припускає, що матеріали, використані для розфарбовування цих скульптур, ймовірно, були коштовнішими і дорожчими, ніж самі скульптури, оскільки їх привозили з таких місць, як Іспанія, Туреччина, Афганістан та Африканський континент.

Оскільки той факт, що ці стародавні скульптури колись були пофарбовані, не є широко відомим, музеї та організації влаштовують виставки та заходи, щоб поінформувати громадськість про це. Одна з таких виставок, "Chroma: Ancient Sculpture in Art" в Музеї мистецтва Метрополітен, розміщує оригінальні роботи поруч з реконструйованими поліхромними версіями, причому куратори створюють шари фарби з нуля.

На іншій виставці, "Gods in Color: Polychromy in the Ancient World", археолог Вінценц Брінкман розповідає про техніку малювання, яку використовували, щоб виявити деталі мармурової основи статуї. Можливо, існував навіть своєрідний ґрунт, подібний до штукатурки, який використовувався для вирівнювання мармуру перед нанесенням фарби.

Загалом, ці барвисті дисплеї дають нам яскравіший погляд у минуле.

