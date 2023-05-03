Зцілююча симфонія. Вчені використовують звукові хвилі, щоб дістатися пухлини в центрі мозку

Довгий час дослідники намагалися знайти спосіб, який дозволив би доставити ліки у найвіддаленіші області мозку і, схоже, їм це нарешті вдалося.

Людський мозок є "замком нашого тіла", захищеним майже непроникним ровом, також відомим як гематоенцефалічний бар'єр. По суті, він є прикордонними клітинами, які не дають токсинам і патогенам пробратися далі до чутливих тканин, пише Science Alert.

Хороша новина полягає в тому, що цей бар'єр дуже надійний і його важко подолати токсинам. Однак у цьому полягає й погана новина — через такий сильний захист дослідники не можуть доставити до мозку необхідні ліки, наприклад, коли йдеться про лікування раку мозку.

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Протягом багатьох років вчені безрезультатно намагалися знайти спосіб, що дозволяє проштовхнути ліки крізь цей бар'єр, і у 2014 їм нарешті це вдалося. Тоді вчені здобули перший внутрішній доступ до людського мозку за допомогою звукових хвиль. У новому клінічному випробуванні вчених із Північно-Західного університету використали той самий метод.

Відомо, що вчені використовували звукові хвилі, щоб доставити ліки до мозку пацієнтів. Результати першої фази дослідження свідчать про те, що цей метод дозволяє вченим доставляти два потужні хімієтерапевтичні препарати прямо у мозок пацієнта. Вчені відзначають, що після лікування концентрація протиракових препаратів, що протікають через неврологічні тканини пацієнтів була в 4-6 разів вищою за ту, яку можна було б досягти, використовуючи інший метод.

Вчені також зазначають, що зараз вони вже розпочали другу фазу клінічних випробувань. Передбачається, що це дозволить побачити, як всі ці ліки здатні вплинути на здоров'я та виживання пацієнтів з рецидивною гліобластомою, яка надзвичайно агресивна та не піддається лікуванню.

За словами співавтора дослідження, нейрохірурга Адама Сонабенда з Північно-Західного університету, потенційно це дослідження є "величезним кроком уперед" для пацієнтів із гліобластомою.

Ультразвукова терапія мозку

Зазначимо, що у першій фазі клінічного випробування взяли участь 17 пацієнтів, яким хірургічно видалили пухлину. Під час операції у їхній мозок також імплантували ультразвуковий пристрій, розроблений французькою біотехнологічною компанією. Наступні 2-4 місяці кожен випромінювач випускав низькоінтенсивний ультразвуковий імпульс, який повторювався кожні три тижні. Одночасно з імпульсом пацієнту у свідомості також вводили мікробульбашки. Загалом вся процедура займала трохи більше ніж 4 хвилини.

Автори дослідження зазначають, що коли ультразвукові хвилі ударяють по мікропухирцях у кровотоці, вони починають вібрувати, що дозволяє бульбашкам подолати низькоінтенсивний ультразвуковий імпульс. Раніше вчені вже завершили випробування на тваринах, і результати вразили вчених — ультразвукова терапія відкриває вікно у бар'єрі та тримає його відкритим близько 6 годин. Нове дослідження передбачає, що це "вікно" у людей може бути ще коротшим — дослідники вважають, що герметичність бар'єра майже повністю відновлюється вже через годину після процедури. У поточному клінічному випробуванні в це критичне вікно вводили два різні хімієтерапевтичних препарати: паклітаксел та карбоплатин.

Результати дослідження свідчать, що ультразвукова терапія насправді може бути ефективна і призводить до значного збільшення концентрації хімієтерапевтичних препаратів, яким вдається досягти головного мозку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили вакцину, яка може запобігти та вбити рак мозку.

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