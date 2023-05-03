Бережіть очі. Вчені розповіли про дивний симптом нового варіанту COVID-19

Дослідники попереджають, що новий штам коронавірусу надзвичайно заразний та націлюється на очі людей.

Понад три роки світ намагається впоратися з пандемією коронавірусу, яка обрушилася на Землю у 2019 році. На жаль, поки не надто успішно — щорічно з'являється все більше різних штамів, які не менш небезпечні, а часом і заразніші від початкового вірусу, пише IFLScience.

За інформацією Департаменту громадського здоров'я округу Лос-Анджелес (США), новий штам коронавірусу відомий під назвою Arcturus (XBB.1.16). Дослідники відзначають, що цей варіант коронавірусу здається більш заразним у порівнянні з іншими, а також характеризується дуже дивним симптомом – кон'юнктивітом.

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Зазначимо, що офіційно у всьому окрузі було зафіксовано лише три випадки штаму Arcturus. Проте дослідники вважають, що статистика насправді менш оптимістична. За попередніми підрахунками дослідників, близько 8% всіх випадків коронавірусу в Каліфорнії пов'язані з новим штамом, в середньому в країні ця цифра досягає близько 10%.

Дослідники також відзначають, що штам Arcturus, мабуть, більш заразний, ніж інші підвиди коронавірусу. Він уже обійшов Omicron за масштабністю та домінує у більшості країн, особливо в Індії. Вчені припускають, що штам Arcturus здатний викликати також кон'юнктивіт в інфікованих людей. Більшість пацієнтів повідомляють про такі симптоми, як:

почервоніння очей;

свербіж;

біль в очах.

Вчені відзначають, що цей симптом ще не до кінця вивчений, а тому дослідники вважають, що запалення очей може посилюватися з інших причин, наприклад, підвищення кількості пилку в повітрі або іншими вірусними інфекціями. Зазначимо, що раніше дослідники також розглядали теорію про те, що SARS-CoV-2 може поширюватися через рідину з очей, проте фінальної відповіді це питання все ще немає.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) уважно стежить за розвитком нового штаму, проте зазначає, що поки приводів для занепокоєння немає. Поряд із кон'юнктивітом основними симптомами штаму Arcturus залишаються:

лихоманка;

кашель;

задишка;

температура.

Очікується, що, як і у випадку зі штамом Omicron, вакцинація та дотримання стандартних запобіжних заходів щодо COVID-19, дозволять уповільнити його поширення.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.