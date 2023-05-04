Леонардо любив Тоскану. Історики знайшли, де у світі знаходиться міст із картини "Мона Ліза"

Використовуючи знімки з дрона та історичні документи, італійський історик ідентифікував міст на задньому плані картини "Мона Ліза" як міст Роміто ді Латерана в Тоскані.

В італійському регіоні Тоскана здійнявся справжній галас, коли з'явилася заява про те, що міст, зображений на культовому портреті "Мони Лізи" Леонардо да Вінчі, належить маленькому містечку в провінції Ареццо. Це відкриття нарешті поставить крапку в численних суперечках, що виникали протягом багатьох років навколо загадкової фігури на портреті та приналежності далекого заднього фону, пише the Guardian.

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Леонардо намалював "Мону Лізу" на початку 16 століття у Флоренції, і хоча вважається, що жінка на картині — це Ліза дель Джокондо, фон завжди був предметом суперечок. Попередні теорії припускали, що це міг бути міст Понте Буріано, що поблизу Латерини, або Понте Боббіо в північноіталійському місті П'яченца.

Використовуючи історичні документи та зображення з дрона, Вінчеті зміг порівняти картину і фотографії місцевості, і за допомогою цього методу він ідентифікував міст Роміто. Історик зазначив, що найважливішою деталлю є кількість арок. Міст на картині Леонардо мав чотири арки, як і міст Роміто. З іншого боку, Понте Буріано мав шість арок, а Понте Боббіо — понад шість.

Зараз від мосту Роміто, який перекидався через річку Арно, залишилася лише одна арка, а також фундаменти на протилежному березі річки. За словами Вінчеті, документи, знайдені в державному архіві Флоренції, що належать родині Медічі, свідчать про те, що міст був жвавим і активним у період між 1501 і 1503 роками, скорочуючи час подорожі між Ареццо, Ф'єзоле і Флоренцією.

Вінчеті також виміряв ширину між берегами річки і використав розмір арки, що залишилася, щоб встановити, що чотири арки однакового розміру ідеально помістилися б на цій ділянці Фото: Le Rocca Cultural Association

Вінчеті також виміряв ширину між берегами річки і використав розмір арки, що залишилася, щоб встановити, що чотири арки однакового розміру ідеально помістилися б на цій ділянці.

"Характерна форма Арно на цій ділянці території відповідає тому, що Леонардо зобразив на пейзажі зліва від дворянки, зображеної на знаменитій картині", — сказав він.

На додаток до свого твердження, Вінчеті знайшов документи, які свідчать про те, що Леонардо часто зупинявся у Ф'єзоле у свого дядька, який був священиком. Симона Нері, мер Латерини, висловила своє захоплення теорією Вінчеті і сказала, що потрібно захистити те, що залишилося від мосту, а для цього потрібне фінансування.

Це відкриття, однак, без сумніву, створить певну конкуренцію з сусіднім Буріано, де плакат з претензією на славу "Мони Лізи" стоїть поруч з вказівником на його міст.

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