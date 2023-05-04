Генетичний годинник. Вчені знайшли спосіб збільшити тривалість життя

Дослідники вважають, що жити вічно не вийде, але можна допомогти людям старіти здоровішим способом.

Клітини людини з віком деградують, тому, наприклад, у 80 років, не можна почуватися так само, як у дитинстві. Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, США знайшли спосіб збільшити тривалість життя клітин, пише ScienceAlert.

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За словами авторів нового дослідження, їхні результати не дають можливість людям жити вічно, але якщо їх дослідження продовжити, то можна допомогти людям жити довше та старіти здоровішим способом.

Дріжджові клітини мають низку спільних характеристик із клітинами людини, тому вчені використовували їх у межах своєї нової наукової роботи. Вони змогли "переналаштувати" дріжджові клітини, і це призвело до збільшення тривалості їхнього життя на 82%. Вчені вважають, що контролювати старіння людини на клітинному рівні можливо, що призведе до того, що людина житиме довше і почуватиметься здоровішою у похилому віці.

Вчені вирішили змінити генетичні схеми у клітинах, які пом'якшують деградацію клітин. За словами дослідників, ці генетичні схеми можуть працювати так само, як і домашні електричні схеми, які керують, наприклад, побутовою технікою.

Вчені використали комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, як працює схема старіння клітин. За фактом, цей процес завжди знаходиться між двома різними станами старіння. І кожний стан викликає ту чи іншу деградацію клітин.

Після цього вчені змінили генетичні схеми клітин таким чином, щоб вони завжди працювали на межі кожного зі станів старіння, а не переходили до одного з них. Таким чином вдалося досягти того, що клітини старіли повільніше, ніж ті, які не зазнали зміни.

За словами вчених, це схоже на роботу годинника: його хід не зупинився, а лише сповільнився. Тобто старіння можна сповільнити, але зупинити поки що неможливо. Але у будь-якому випадку тривалість життя клітин можна збільшити.

За словами вчених, тепер необхідно перевірити отримані результати на інших типах клітин, щоб визначити, чи у них збережеться також збільшення тривалості життя.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що зниження м'язової сили та рухливості може бути ранньою ознакою деменції.

Також Фокус писав про те, що аналіз ДНК сотень видів тварин проливає світло на походження хвороб людини. Вчені проаналізували ДНК 240 ссавців, щоб краще зрозуміти, звідки беруться ці хвороби.

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