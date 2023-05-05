Жителі України стануть свідками дуже рідкісного місячного затемнення: наступне буде через 20 років

Увечері в п'ятницю, 5 травня, можна буде спостерігати за найсильнішим напівтіньовим затемненням Місяця.

Коли Сонце, Земля та Місяць перебувають майже на одній прямій лінії відбувається місячне затемнення. Але коли Земля блокує частину сонячного світла від прямого потрапляння на поверхню Місяця та закриває собою супутник лише зовнішньою частиною своєї тіні, відбувається рідкісна подія — напівтіньове затемнення Місяця. Свідками такої події стануть мешканці України ввечері в п'ятницю, 5 травня, пише Daily Mail.

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За словами вчених, Земля створює як тінь, так і напівтінь залежно від положення планети й Сонця. Якщо Місяць потрапляє в тінь Землі, то відбуваються найбільші затемнення, але коли Місяць потрапляє в півтінь Землі, то ці затемнення не такі сильні. Водночас учені вказують на те, що напівтіньові затемнення відбуваються лише кілька разів за 100 років.

Схема місячного затемнення Фото: wikipedia

Мільярди людей по всьому світу, в тому числі й в Україні, зможуть спостерігати за напівтіньовим затемненням Місяця, яке розпочнеться приблизно о 18:14 за Києвом і триватиме до 22:31. Пік напівтіньового місячного затемнення має відбутися приблизно о 20:22. Водночас учені вказують на те, що це місячне затемнення не так просто буде й побачити, адже потрібна хороша погода та не дуже яскраве світло Сонця.

За словами вчених, під час місячного затемнення Місяць змінить свій колір і може мати вигляд червоної кулі в небі. Це відбувається через те, що Сонце не освітлює Місяць, а натомість сонячне світло проходить через атмосферу Землі й досягає поверхні Місяця. Потім воно відбивається назад. Так Місяць не зникає повністю, а стає темнішим.

Мільярди людей по всьому світу, в тому числі й в Україні, зможуть спостерігати за напівтіньовим затемненням Місяця Фото: Daily Mail

До речі, напівтіньове місячне затемнення практично співпадатиме зі ще однією астрономічною подією. Ідеться про метеорний потік Ета-Аквариди, за яким можна буде спостерігати в період між опівніччю та світанком уже в суботу, 6 травня. Цей щорічний метеорний потік створений уламками, що їх залишила комета Галлея. Хоча його видно в нічному небі із середини квітня до кінця травня, все ж цього року його пік припадає саме на ніч із 5 на 6 травня.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що розташоване всередині Місяця — рідке чи все ж таки тверде ядро? Нове дослідження може покласти край давнім суперечкам учених про те, яким є внутрішнє ядро Місяця.

Також Фокус писав про те, що у квітні настав пік ще одного метеорного потоку під назвою Ліриди.