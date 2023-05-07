Неочікувані винуватці: як запобігти запаху з холодильника та морозильної камери

Холодильники часто розглядають як надійний спосіб зберегти продукти свіжими та захищеними від псування протягом тривалого часу. Однак неприємні запахи з морозильної камери іноді можуть зруйнувати ці очікування.

Перший холодильник створив Томас Мур у 1803 році. Його метою стало — постачання вершкового масла до Вашингтона. Сьогодні ці незамінні пристрої допомагають зберігати різноманітні продукти свіжими набагато довше, однак часто приходиться боротися з неприємними запахами з морозильних камер. А як саме, пише IFLScience.

Однією з основних причин неприємного запаху з холодильника є наявність мікробів, включно з бактеріями, дріжджами і цвіллю. Хоча заморожування може сповільнити ріст більшості поширених мікробів, деякі з них все ж процвітають, якщо температура підіймається вище за -18℃ (рекомендована температура для холодильників). Мікроби також можуть розмножуватися, якщо помістити гарячі продукти одразу в холодильник або в разі тривалого відключення електрики.

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Розлиті продукти і відкриті контейнери можуть стати ідеальним середовищем для розмноження мікробів. Крім того, деякі з них можуть пережити заморожування і почати розмножуватися, щойно умови стануть сприятливими.

Під час руйнування їжі мікроби виділяють кілька різких хімічних речовин, які називаються леткими органічними сполуками (ЛОС), деякі з яких можуть спричиняти неприємні аромати.

Заморожування також може спричинити фізичні зміни в продуктах харчування, що призводить до розпаду певних органічних молекул. Під час заморожування солі можуть стати концентрованими, що призводить до видалення води та концентрації органічних молекул. Ці молекули можуть переміщатися холодильником і прилипати до інших предметів, що призводить до появи неприємних запахів.

У деяких випадках неприємні запахи з холодильника можуть переходити в морозильну камеру, оскільки обидва пристрої мають одне джерело охолодження і канал повітряного потоку. Щоб запобігти появі неприємних запахів, намагайтеся закривати продукти в герметичні контейнери. Якщо ви вже помітили неприємні запахи, є кілька простих кроків, як їх усунути:

Вийміть усі продукти з морозильної камери й огляньте їх на предмет псування, пригорання або неприємних запахів.

Викиньте все, на чому утворилися кристали льоду, а решту зберігайте в холодильнику, поки чистите морозильну камеру.

Вийміть полиці і приберіть розлиту воду або крихти, потім протріть усі поверхні теплою мильною водою або сумішшю харчової соди і теплої води.

Ви також можете помістити харчову соду всередину морозильної камери, щоб поглинути залишкові запахи.

Отже, попри те, що холодильники призначені для збереження свіжості продуктів, мікроби все ж можуть розмножуватися, що призводить до появи неприємних запахів. Регулярне прибирання необхідне для того, щоб ваші продукти залишалися безпечними та свіжими.

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