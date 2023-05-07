Прорив у дослідженні хвороби Альцгеймера: сон собак розкриває таємницю одужання

З віком у собак можуть розвиватися когнітивні розлади, подібні до тих, з якими стикаються люди з хворобою Альцгеймера. Однак дослідження показують, що зв'язок між ними може виходити за рамки лише цих симптомів.

Коли наші пухнасті друзі дорослішають, у них можуть з'явитися когнітивні розлади. Ці труднощі можуть проявлятися у вигляді втрати пам'яті, сплутаності свідомості та дезорієнтації. Однак нещодавні дослідження показують, що зв'язок між зниженням когнітивних функцій у собак і хворобою Альцгеймера може мати більше спільного, ніж просто схожі симптоми, пише ScienceAlert.

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Команда дослідників з Університету штату Північна Кароліна разом з колегами з Аргентини та Угорщини нещодавно провела дослідження, щоб вивчити цей зв'язок між сном і зниженням когнітивних функцій у собак.

Фахівці спостерігали за мозковими хвилями 28 собак похилого віку під час двогодинного сну і виявили, що собаки з ознаками деменції мали менш глибокий сон і сильнішу бета-хвильову активність, яка асоціюється з неспанням.

Цікаво, що в собак з ознаками деменції також спостерігалося значне зниження повільного сну, що пов'язано з лімфатичною системою, транспортною системою, яка видаляє продукти розпаду білків зі спинномозкової рідини.

Зменшення повільного сну пов'язане з погіршенням консолідації пам'яті під час глибокого сну в людей з хворобою Альцгеймера. Так, результати дослідження свідчать про те, що собаки можуть бути корисною моделлю для вивчення хвороби Альцгеймера та сну загалом.

Дослідники використовували неінвазивний та етичний метод для моніторингу режиму сну собак, прикріпивши електроенцефалограму (ЕЕГ) до голови собаки, щоб записати мозкові хвилі ззовні черепа. Такий підхід дозволив команді створити доступніший та ефективніший спосіб вивчення режиму сну собак, без необхідності хірургічної імплантації електродів.

Результати вказують на те, що собаки з когнітивними труднощами відчувають перебої уві сні, подібні до тих, які відчувають люди з хворобою Альцгеймера.

Так, вивчення особливостей сну у собак може дати важливе розуміння зв'язку між сном і зниженням когнітивних функцій у людей.

Дослідники сподіваються продовжити спостереження за молодими собаками з віком, щоб виявити ранні маркери когнітивного зниження, які можуть бути важливими як для собак, так і для їхніх власників.

Зрештою, це дослідження може допомогти спрямувати розробку методів лікування як для собак, так і для людей, які страждають на зниження когнітивних функцій та розлади сну.

Раніше Фокус розповідав про дихальні вправи, які можуть стати профілактикою хвороби Альцгеймера.

А також ми писали про те, що препарат від хвороби Альцгеймера дав позитивні результати у випробуваннях. Дослідження на пізній стадії, в якому взяли участь 1182 учасники, показало 35-відсоткове сповільнення клінічного та функціонального зниження протягом 18 місяців.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.