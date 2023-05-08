Таємничі тіні навколо близької до нас зірки дозволили розкрити секрет Сонячної системи

Нове спостереження за молодою зіркою допомогло вченим побачити, як могла сформуватись наша Сонячна система мільярди років тому.

Учені вивчили протопланетний диск навколо зірки TW Гідри та виявилося, що його частини обертаються у різних площинах. Учені вважають, що в цьому протопланетному диску є три різні диски, в яких формуються планети. За словами вчених, вони ще ніколи не бачили нічого подібного у протопланетних дисках, а це означає, що процес формування Сонячної системи був набагато складнішим, ніж вважалося раніше, пише ScienceAlert.

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Міжнародна група астрономів опублікувала в журналі The Astrophysical Journal нове дослідження зірки TW Гідри, яка розташована за 200 світлових років від нас. Ця схожа на Сонце зірка дуже молода, адже їй лише 8 млн років, тоді як Сонцю вже 4,6 млрд років. Ця зірка ще знаходиться в стадії повного формування і наразі вона трохи більша за Сонце за розмірами, але її маса на 40% менше, ніж у Сонця.

Під час формування зірки утворюється диск із газу та пилу, який її оточує. Саме у цьому протопланетному диску формуються планети. Вважається, що такий диск має однорідну природу й усі планети, що народилися, обертаються навколо зірки в одній площині.

Протопланетний диск навколо зірки. Ілюстрація Фото: wikipedia

Протопланетний диск зірки TW Гідри розташований так, що при спостереженні із Землі можна добре розглянути його і здається, що він схожий на протопланетний диск, що оточує молоде Сонце. Тому спостереження за ним може дати інформацію про те, як сформувалася і наша Сонячна система.

6 років тому космічний телескоп Габбл проводив спостереження за зіркою TW Гідри та вчені помітили тінь, яка огинає її протопланетний диск. Тоді було висунуто теорію, що ця тінь є ознакою існування невидимої планети, яка своєю гравітацією змушує частини диска обертатися у різних площинах.

Протопланетний диск зірки TW Гідри Фото: ледники

Але нове спостереження за протопланетним диском дало змогу дійти іншого висновку. Результати нового дослідження показують, що, швидше за все, в протопланетному диску існує три різні частини і два диски відкидають тінь на третій, зовнішній диск. Тобто швидше за все тут формуються дві невидимі поки що планети.

За словами вчених, перший диск знаходиться на відстані 5-6 астрономічних одиниць від зірки, а другий — на відстані 6-7 астрономічних одиниць. Наприклад, Юпітер, розташований на відстані 5,2 астрономічні одиниці від Сонця, тому таке розташування схоже на структуру нашої Сонячної системи.

Учені припускають, що гравітація цих молодих планет змушує диски обертатися в різних площинах, і це створює тіні, що затемнюють більш далекі ділянки протопланетного диска. Вчені вважають, що орбіти двох планет мають нахил від 5 до 7 градусів щодо зовнішнього диска.

Наприклад, нахил орбіт планет у Сонячній системі щодо площини варіюється до 7 градусів (у Меркурія) до 17 градусів, якщо брати і карликову планету Плутон. Тобто навколо зірки TW Гідри відбуваються ті ж процеси, які могли бути і мільярди років тому навколо Сонця. За словами вчених, подальші спостереження можуть показати, як Сонячна система стала такою, якою ми її знаємо.

Як уже писав Фокус, нове дослідження припускає, що дуже сильні спалахи на молодому Сонці призвели до того, що Землі з'явилися хімічні сполуки, необхідні створення життя.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, яка з планет Сонячної системи сформувалася найпершою та протопланетнішою диску Сонця.