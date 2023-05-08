Тиха вбивця на вашій кухні: вчені попереджають про шкоду алюмінієвої фольги

Цей побутовий продукт був популярним протягом десятиліть, але останнім часом з'явилися побоювання щодо його потенційної шкоди для нашого здоров'я.

Якщо ви коли-небудь готували рибу, овочі або м'ясо в духовці, то, ймовірно, використовували алюмінієву фольгу як корисний кухонний інструмент. Однак сьогодні з'являється все більше побоювань щодо її небезпеки для людини, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Алюмінієва фольга — це надзвичайно тонкий лист блискучого алюмінієвого металу, який створюється шляхом прокатки великих металевих слябів, поки вони не стануть неймовірно сплющеними — всього 0,2 міліметра завтовшки, якщо бути точним.

Цей універсальний матеріал використовується для широкого спектра цілей, окрім приготування їжі, включаючи промислове пакування, ізоляцію та транспортування. І не забуваймо про його здатність "захищати ваші думки" за допомогою модних капелюхів.

Але ось у чому річ: алюміній всюди. Він не лише присутній у фользі, але й природно зустрічається в земній корі як третій за поширеністю елемент. Його також можна знайти в таких речах, як харчова упаковка, дека та косметика, не кажучи вже про ґрунт, питну воду та різні продукти харчування, включаючи фрукти, овочі, м'ясо, рибу, зернові та молочні продукти.

Харчові добавки, такі як консерванти, барвники та штучні загусники, також можуть містити алюміній, і часто в більших кількостях, ніж продукти домашнього виробництва.

Кількість алюмінію, яку ви споживаєте, залежить від багатьох факторів, наприклад, від того, наскільки легко він засвоюється з їжею, скільки його було в ґрунті, на якому вирощувалася їжа, і від того, чи містить вона добавки, чи ні.

Цей метал також присутній у незначних кількостях у багатьох ліках, зокрема антацидах. Однак важливо пам'ятати, що лише невелика частина алюмінію, який ви вживаєте, насправді засвоюється вашим організмом. Решта виводиться з калом або сечею.

Хоча високий рівень алюмінію дійсно може бути шкідливим для вашого здоров'я, кількість, яку ви споживаєте в повсякденному житті, зазвичай не є небезпечною. Деякі дослідження припускають, що підвищений рівень алюмінію пов'язаний з хворобою Альцгеймера або раком, але докази ще не є остаточними і потребують подальших досліджень.

А як щодо алюмінієвої фольги? Як і у випадку з будь-яким металом, найкраще мінімізувати її споживання, хоча повністю відмовитися від неї майже неможливо. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, допустимим є низький рівень алюмінію в нашому організмі — близько 2 міліграмів на кілограм ваги тіла на тиждень.

Дослідження показали, що алюміній може потрапляти в їжу, зокрема, під час приготування їжі у фользі або посуді з алюмінієвим покриттям. Кількість вимивання залежить від кількох факторів, таких як температура приготування, кислотність їжі та наявність інших інгредієнтів, таких як спеції та сіль. Одне дослідження показало, що запікання червоного м'яса у фользі може збільшити кількість алюмінію в їжі на 378%.

Хоча це може звучати тривожно, наразі немає конкретних доказів того, що алюміній, який ви споживаєте з фольги, пов'язаний з підвищеним ризиком для вашого здоров'я. Щоб мінімізувати будь-які потенційні ризики, ви можете уникати приготування їжі у фользі при високих температурах, використовувати менше фольги для приготування їжі, триматися якомога далі від посуду з алюмінієвим покриттям і не змішувати фольгу з кислими продуктами.

Ви також можете зменшити споживання алюмінію, віддаючи перевагу домашнім стравам, а не обробленим продуктам.

Раніше Фокус писав про суперпродукт довголіття та міцного здоров'я. Окрім чудового смаку та поживної цінності, пальма асаї має ще кілька застосувань, які з часом відкрили для себе корінні жителі Амазонії.

Також ми розповідали, як запобігти запаху з холодильника та морозильної камери. Однією з основних причин цього явища є наявність мікробів, включно з бактеріями, дріжджами і цвіллю.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.