Китай може випередити Маска: мавпа змогла керувати роботизованою рукою силою думки

Китайські вчені оголосили про прорив у технології інтерфейсу між мозком і комп'ютером, який може докорінно змінити наше уявлення про управління роботизованими руками.

Вчені з Китаю стверджують, що вони створили приголомшливий інтерфейс між мозком і комп'ютером, який дозволяє мавпі керувати роботизованою рукою силою думки! Про неймовірне відкриття пише IFLScience.

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Дослідники кажуть, що ця технологія може змінити життя людей, які втратили кінцівки. Мавпа використовує сигнали електроенцефалограми (ЕЕГ), щоб керувати роботизованою рукою і направляти їжу прямо в її голодний маленький рот.

Про цей прорив, який ще не пройшов експертну оцінку, оголосив Університет Нанкай 5 травня. Команда використовувала спеціалізований рецептор, розміщений у невеликому отворі через яремну вену, що веде прямо в моторну кору головного мозку через сагітальний синус черепа.

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А тепер тримайтеся за капелюхи, адже інші компанії експериментують зі схожими інтерфейсами між мозком і комп'ютером. Наприклад, Neuralink Ілона Маска показав, як мавпа може грати в настільний теніс, використовуючи лише свій розум. Дивовижно, звісно, але, можливо, не настільки, як ця нова технологія з Китаю.

Дослідники кажуть, що їхній підхід є "мінімально інвазивним", як процедура стентування серця, і менш руйнівним, ніж операції, що проводить на приматах компанія Neuralink. Вона останнім часом перебуває під вогнем критики за свої етичні стандарти та стандарти безпеки.

Фахівці визнають, що це лише перший крихітний крок у галузі з величезним потенціалом. За їхніми оцінками, пройде щонайменше п'ять років, перш ніж вони будуть готові перейти до випробувань на людях.

"У нас попереду ще довгий шлях", — каже доктор Ма Юнцзе з відділення нейрохірургії лікарні Сюаньву.

Наступним кроком, за його словами, буде оптимізація дизайну електрода, перевірка його безпеки та надійності для довготривалої імплантації тваринам, а також подальший аналіз та обробка зібраних сигналів.

Тим часом Ілон Маск говорить про свої амбіції щодо інтерфейсу мозку та комп'ютера Neuralink, кажучи, що вони можуть бути готові до випробувань на людях вже цього року. Однак, знаючи послужний список Маска з термінами, ми повіримо в це, коли побачимо.

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