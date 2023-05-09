Землю накриє сильна геомагнітна буря: на планеті вже виникли перші проблеми

На Сонці відбулося чергове потужне виверження, що спричинило відключення радіозв'язку Землі. Але це лише початок.

У ніч із 7 на 8 травня космічні апарати NASA зафіксували на Сонці потужний викид енергії, який супроводжувався викидом величезного потоку плазми. Новий потужний спалах на Сонці призвів до короткочасного відключення радіозв'язку в деяких регіонах планети. Вчені попереджають, що 10 травня варто очікувати на появу сильної геомагнітної бурі на Землі, пише Space.

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Прилади космічних апаратів NASA зафіксували появу потужного спалаху на Сонці, який з'явився в сонячній плямі AR3296. За словами вчених, це був спалах класу М1.5, який супроводжувався сильним корональним викидом маси. Виверження на Сонці відбулося в ніч із 7 на 8 травня і потік сонячних часток полетів у бік Землі.

У ніч із 7 на 8 травня космічні апарати NASA зафіксували на Сонці потужний викид енергії, який супроводжувався викидом величезного потоку плазми. Фото: NASA

В результаті сильне випромінювання Сонця проникло глибоко в атмосферу Землі, що спричинило відключення короткохвильового радіозв'язку на кілька годин у західній частині США та над Тихим океаном.

Спалах класу М вважається досить потужним проявом сонячної активності, потужнішим за який може бути тільки спалах класу Х, який знаходиться на вершині п'ятирівневої класифікації сонячних спалахів.

Прилади космічного апарату SOHO зробили зображення спалаху на Сонці в ніч із 7 на 8 травня Фото: NASA

Нагадуємо, що спалахи на Сонці є сильними викидами електромагнітного випромінювання, які можуть досягти Землі за 10-15 хвилин після виверження. А корональні викиди маси є потоками плазми та намагнічених сонячних часток, які рухаються в космосі набагато повільніше. Такі викиди плазми призводять до появи геомагнітних бурь на Землі різної потужності.

Вчені прогнозують, що 10 травня потік плазми викинутий за пару днів до цього досягне нашої планети і Землю накриє геомагнітна буря рівня G3, тобто це досить сильна подія за п'ятирівневою класифікацією геомагнітних бурь. Такі бурі можуть викликати проблеми в роботі зв'язку, систем навігації та енергосистем. Але ще такі сильні геомагнітні бурі провокують появу дуже яскравих полярних сяйв у південніших регіонах Землі, де зазвичай вони не з'являються.

Сильні геомагнітні бурі провокують появу дуже яскравих полярних сяйв у південніших регіонах Землі. Фото: space.com

Хоча вчені попереджають, що прогнозувати космічну погоду дуже складно, тому попередній прогноз може і не виправдатися, хоча поки що дані вказують на його вірність.

Чим ближче Сонце до свого піку активності, а він має наступити у 2025 році, тим частіше відбуватимуться потужні сонячні спалахи та викиди плазми. Таким чином, варто очікувати більш частих появ сильних геомагнітних бурь, кажуть вчені.

Детально про сонячний максимум, тобто пік сонячної активності, Фокус вже писав.

Також Фокус писав, що вчені припустили, що сильні спалахи на молодому Сонці могли призвести до появи важливих хімічних сполук на Землі, які стали будівельними блоками для життя.