На супутнику Сатурна відбувається щось дивне: вчені не можуть пояснити вітер на Титані

Загадкові погодні умови на найбільшому супутнику Сатурна не дають спокою вченим уже кілька десятиліть. Але тепер з'явився ключ до розгадки цих подій.

На найбільшому супутнику Сатурна Титані дмуть дуже дивні вітри, і їх природа спантеличує вчених вже багато десятиліть. Але нове дослідження дає нові підказки про те, що відбувається на Титані. Вчені вважають, що розгадавши таємницю супутника, можна зрозуміти, як Титан став єдиним супутником у Сонячній системі, який має атмосферу, пише Space.

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Зараз вченим відомо, що Титан має щільну атмосферу висотою приблизно 600 км, що складається на 95% з азоту. На супутнику постійно дмуть сильні вітри, точну швидкість яких так і не вдалося визначити, які всього за 24 земні години огинають весь супутник. За цей час вони переносять потоки теплого повітря з нижчих широт до полюсів Титану.

Вчені вважають, що кожен сезон на супутнику Сатурна, який триває 7,5 земних років, впливає на поведінку місцевих вітрів. Але їх дивна природа поки що не пояснюється і багаторічні дослідження дають суперечливі результати.

Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature, вважають, що вони наблизилися до розгадки багаторічної таємниці. За словами вчених минулі дослідження давали різні результати, тому що використовувалися не такі досконалі телескопи або ж на Титані відбувається щось таке, чого ми досі не можемо зрозуміти.

Вітри на Титані були виявлені ще в 1989 році і тоді вчені з'ясували, що вони дмуть повільніше в районі екватора, а швидше в середніх широтах, причому це відбувається в обох півкулях супутника Сатурна. Точну швидкість цих вітрів встановити так і не вдалося. Але 7 років тому вчені використовували нове обладнання для спостережень і з'ясували, що насправді вітри на Титані дмуть швидше в районі екватора і зменшують швидкість ближче до полюсів.

Зараз вченим відомо, що Титан має щільну атмосферу висотою приблизно 600 км, що складається на 95% з азоту. Фото: NASA

Автори нового дослідження вважають, що різні сезони на Титані можуть впливати на різкі зміни швидкості місцевих вітрів. Також їхня швидкість залежить від того, в якій частині атмосфери вони дмуть. Вчені вважають, що суперечливі результати попередніх досліджень з'явилися тому, що астрономи спостерігали за різними вітрами у різних шарах атмосфери та у різний сезон.

Автори дослідження засновують свої дані на нових спостереженнях з допомогою потужних наземних телескопів, але повна обробка цих даних займе ще деякий час. Поки що дані спостережень показують, що найшвидші вітри на Титані все ж дмуть у районі екватора. Можливо, результати подальших досліджень допоможуть з'ясувати, що ж насправді відбувається на Титані і які погодні умови там формуються протягом різних сезонів.

Нагадуємо, що Титан всього в 2 рази менший за Землю за розмірами і на поверхні супутника Сатурна також є річки, озера і навіть моря. Але вони складаються не з рідкої води, а метану. До речі, на Титані також йдуть і дощі, але також із метану. Для того, щоб краще вивчити цей найбільший із 83 супутників Сатурна, NASA за кілька років планує відправити туди літальний апарат, який зможе парити над поверхнею Титану. Докладніше про цю місію Фокус уже писав.

Також Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що на ще одному супутнику Сатурна Мімас під поверхнею ховається океан з рідкої води.