Неймовірна подорож додому: чоловік повернув 30 викрадених античних артефактів в Італію

Джей Стенлі, американський інженер баз даних для стартапу зі створення штучного інтелекту, повернув 30 антикварних предметів до Італії.

Американець повернув до Італії 30 антикварних речей, які він знайшов у шафі в будинку свого батька. Джей Стенлі натрапив на вази і статуетки, датовані 6-3 століттями до нашої ери, і вирішив відправити їх на батьківщину, пише the Guardian.

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Однак, знайшовши старожитності в шафі свого батька, Стенлі зрозумів, що вони могли походити з нелегальних розкопок, оскільки вони не мали історії колекціонування. З докорами сумління Стенлі знайшов розраду в статті газети Guardian про Джона Гомпертса, вашингтонця, який успадкував стародавні артефакти від своєї бабусі і повернув 19 предметів старовини до країн їхнього походження після того, як дізнався про їхнє можливе нелегальне походження.

Гомпертс звернувся за порадою до Крістоса Цирогіанніса, колишнього старшого польового археолога Кембриджського університету, який очолює дослідження незаконної торгівлі старожитностями на кафедрі ЮНЕСКО з питань загроз культурній спадщині в Іонічному університеті на Корфу, Греція.

За 17 років роботи дослідник виявив 1 663 викрадені предмети в аукціонних будинках, комерційних галереях, приватних колекціях і музеях, сповістивши про це поліцію та уряди, а також допомігши репатріювати ці предмети.

У випадку Гомпертса, він порадив йому повернути антикваріат до Італії, Греції, Кіпру та Пакистану, відповідно, і чоловік зробив це. Натхненний історією Гомпертса, Стенлі звернувся до археолога за порадою, як повернути знайдені ним старожитності.

Дослідник порадив Стенлі, що непідтверджені старожитності італійського походження слід повернути в Італію Фото: The Guardian

Дослідник порадив Стенлі, що непідтверджені старожитності італійського походження слід повернути в Італію. Стенлі дбайливо упакував старожитності і доставив їх до посольства Італії у Вашингтоні.

Італійське посольство висловило подяку за зусилля Стенлі щодо повернення артефактів, написавши йому листа: "Ми дуже вдячні за Вашу пропозицію повернути експонати італійському уряду для збереження та консервації. Ми отримали фотографії, які допомогли нам оцінити їхній стан збереження та походження, щоб спланувати їхню майбутню репатріацію".

Хоча старожитності Стенлі не були винятковими об'єктами, вчений наголосив на важливості принципу їх повернення. Він похвалив і Гомпертса, і Стенлі за те, що вони подали надзвичайний приклад іншим власникам неперевірених старожитностей.

Стенлі сподівається, що його дії надихнуть інших наслідувати його приклад, а його сумління буде чистим від усвідомлення того, що він вчинив правильно. Його батько повністю погодився б з його рішенням, і тепер чоловік розуміє, що старожитності набагато старші, ніж він думав спочатку.

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