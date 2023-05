Зовсім неочікувані та химерні коріння: звідки походять популярні англійські вислови

Англійська мова сповнена фразеологізмів, які розвивалися протягом століть. Чи замислювалися ви коли-небудь про коріння таких поширених англійських фраз, як "кинути виклик" та "берегти як зіницю ока"?

Англійська розвивалася протягом понад 1400 років, а її назва походить від "англів", одного з давніх германських народів, які мігрували з Ангельна, півострова на Балтійському морі, пізніше — на територію Великої Британії, названу на їхню честь — Англія. За весь період трансформацій та вдосконалення зібралося чимало крилатих висловів, походження яких незвичне і часом дуже химерне, пише IFLScience.

Візьмемо, наприклад, "jam-packed" — фразу, яка використовується для опису чогось щільно упакованого. Вперше вислів увійшов у загальний вжиток на початку 20-го століття.

Інша цікава фраза — "downright", яка походить від середньоанглійського слова "dounright", що означає "прямо вниз, перпендикулярно".

"Full tilt" ("повний вперед") — це фраза, яка використовується для опису виконання чогось на повній швидкості. Насправді вона походить від старого терміну лицарських боїв, коли двоє лицарів на конях кидалися один на одного з довгими палицями, щоб збити супротивника з коня. Термін "tilt" був ранньою назвою лицарських боїв, а "full tilt" означав момент, коли коні на великій швидкості мчали назустріч один одному.

Фраза "the apple of one's eye" ("як зіницю ока") позначає когось або щось, що цінується понад усе. Вона походить з ранньосередньовічної Англії, де люди вірили, що зіниця ока — це твердий, сферичний об'єкт, який нагадує яблуко. Враховуючи важливу роль зіниці в нашому зорі, саме ця частина була найціннішою, і "the apple of one's eye" використовувалася для виявлення ніжності та любові.

"Take with a grain of salt" ("візьми з дрібкою солі") — це фраза, яку використовують, щоб застерегти когось щодо достовірності твердження. Фраза походить від Плінія Старшого, який описав рецепт панацеї від отрути, що включав додавання "щіпки солі" (a grain of salt) до певної суміші. Сучасне використання фрази вперше з'явилося в 17 столітті і, ймовірно, його запровадили вчені, які читали стародавні тексти.

"To curry favor" ("вислужитися") — це вислів, який описує улесливу поведінку, спрямовану на те, щоб втертися в довіру до когось. Він походить від середньоанглійських слів "curry favel", що означало "натирати або доглядати каштанового коня". Фразу почали використовувати для характеризування людей, які вдавалися до лестощів, щоб "curry favel", а пізніше змінилася на "curry favor" у 16 столітті.

"Throw down the gauntlet" ("кинути виклик") — вислів, щоб кинути виклик або протистояти комусь. Він походить з епохи лицарства, коли один лицар кидав офіційний виклик іншому, щоб захистити свою честь. Слово "gauntlet" означає броньовані рукавички, які носили середньовічні лицарі, і після того, як виклик кинуто, очікувалося, що опонент "підніме рукавичку" ("pick up the gauntlet"), щоб прийняти його.

"A red-letter day" ("червоний день") — це день особливого значення або важливості. У 15 столітті в старих церковних календарях свята і дні пам'яті святих позначалися червоним кольором, щоб відрізнити їх від будь-яких інших подій, які позначалися чорним кольором.

"To sink or swim" ("потонути або виплисти") можна сказати, щоб описати невдачі або успіх завдяки власним зусиллям. Однак його походження може мати зловісне коріння. У середньовіччі водне випробування використовували для того, щоб визначити, чи є людина невинною, чи винною. Підозрюваного кидали у воду, щоб побачити, чи він випливе, чи потоне. Якщо він випливав, то вважався винним, а якщо тонув, то невинним.

"Hue and cry" ("тримай його") — гонитва за злочинцем, що супроводжується криками "тримай!", "лови!", і тощо. Окрім цього, фраза може означати шум, масовий протест, невдоволення, обурення. Зазвичай її використовують, щоб описати метушню. У середньовіччі, якщо хтось ставав свідком злочину, він був зобов'язаний кричати і привертати до нього увагу. Це називалося "hue and cry".

