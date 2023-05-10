Яйце котячої "акули-привида": вчені нарешті змогли ідентифікувати новий моторошний вид хижака

Після виявлення Apristurus ovicorrugatus дослідники шукають у музейних колекціях інші види акул, яких не помітили або неправильно ідентифікували.

Вчені нарешті ідентифікували новий вид глибоководної акули, і він має досить моторошні риси. Ця невловима істота під назвою Apristurus ovicorrugatus десятиліттями залишалася поза увагою дослідників, але ось її день настав, пише Live Science.

Першою зачіпкою стала загадкова шкаралупа яйця, знайдена в колекції музею Західної Австралії, але тільки після того, як вчені подивилися на неї вдруге, вони зрозуміли, що мають справу з абсолютно новим видом.

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Що ж робить A. ovicorrugatus таким унікальним? Почнемо з того, що вона має яскраві білі очі, які яскраво сяють у глибоких темних водах, де тварина живе. Це рідкісна риса серед глибоководних видів, і лише один відомий приклад знайдений у Apristurus nakayai з Нової Каледонії та Папуа-Нової Гвінеї.

Вона має яскраві білі очі, які яскраво сяють у глибоких темних водах, де тварина живе Фото: White et al/Journal of Fish Biology

Але це ще не все — оболонки яєць A. ovicorrugatus не схожі на все, що вчені бачили раніше. Ці гофровані шкаралупи, також відомі як русалчині сумки (яйцеві капсули), дозволили дослідникам ідентифікувати вид і дали йому назву.

Apristurus — це рід котячих акул, і хоча в цій родині відомо близько 40 видів, A. ovicorrugatus виділяється своїми унікальними особливостями. Більшість акул народжує живих дитинчат, але яйцекладні види, такі як A. ovicorrugatus, замість цього відкладають яйця.

Ці яйцекладки можуть мати довгі вусики, які прикріплюються до водоростей або каміння і є важливою частиною розуміння того, де розмножуються такі акули.

Ці яйцекладки можуть мати довгі вусики, які прикріплюються до водоростей або каміння і є важливою частиною розуміння того, де розмножуються такі акули Фото: White et al/Journal of Fish Biology

У випадку A. ovicorrugatus яйцеві оболонки знайшли прикріпленими до коралів, що свідчить про те, що ці організми можуть відігравати життєво важливу роль у розмноженні виду.

Відкриття наголошує на важливості форми яйцевих оболонок для виявлення нових видів і надає цінну інформацію для вчених, які вивчають глибоководних акул.

Але це лише початок! Завдяки новим технологіям та оновленій увазі до музейних колекцій, такі дослідники, як Вілл Вайт та його колеги, шукають нові види акул, яких не помітили або неправильно ідентифікували.

Хто знає, які ще види акул можуть ховатися у нас перед носом? Будьте уважні і тримайте гідрокостюми напоготові, адже світ глибоководних акул щойно став набагато цікавішим.

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