Інопланетна анаконда. На крижаному супутнику Сатурна шукатиме життя велика змія (відео)

Вчені створили повністю автономного робота, схожого на змію, який зможе проникнути у глибини Енцеладу.

Інженери з Лабораторії реактивного руху NASA створили робота-змію, здатного переміщатися в важкодоступних місцях крижаного супутника Сатурна Енцелада. Робот під назвою EELS зможе проникнути глибоко під поверхню супутника у пошуках позаземного життя, пише New Atlas.

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Коли в середині 2000-х років космічний апарат "Кассіні" досліджував Енцелад, вчені припустили, що під його крижаною корою ховається океан із рідкої солоної води. З поверхні супутника до космосу постійно вириваються потоки крижаних частинок, змішаних із водою і простими органічними хімічними речовинами. Це наштовхнуло вчених на думку, що в цьому океані можуть жити позаземні мікроорганізми. Тепер залишилося лише підтвердити існуючі теорії та відправити на шостий за величиною супутник Сатурна, діаметром всього 500 км, місію для дослідження його надр.

Енцелад — шостий за величиною супутник Сатурна, діаметром всього 500 км. Фото: NASA

Щоб вивчити виверження на Енцеладі, а також отвори, з яких відбуваються викиди, інженери NASA вирішили створити автономного робота, схожого на змію. Перший прототип був створений ще у 2019 році, починаючи з минулого року інженери постійно вносять зміни у свою розробку та проводять польові випробування.

На сьогоднішній день повністю робоча версія робота EELS має довжину 4 метри та важить 100 кг. Робот-змія складається з 10 сегментів, які мають частини, що обертаються для того, щоб переміщатися по поверхні. При цьому робот може рухатися не тільки рівною місцевістю і не тільки горизонтально. Поточна версія робота має всі можливості для руху найскладнішими ділянками поверхні Енцеладу і звичайно ж його надр.

За словами інженерів з NASA, ще жоден роботизований апарат не був на Енцеладі, тому цей першопрохідник повинен мати всі можливості для успішного виконання всіх поставлених йому завдань.

Ще не один роботизований апарат не був на Енцеладі, тому цей першопрохідник повинен мати всі можливості для успішного виконання всіх поставлених йому завдань Фото: NASA

Головна перевага робота-змії полягає у його повній автономності, адже спілкування із Землею на такій далекій відстані це дуже складне завдання. Тому робот повинен вирішувати всі проблеми самостійно, не чекаючи сигналу із Землі, який йтиме дуже довго.

Щоб правильно орієнтуватися на місцевості робот оснащений камерами і спеціальним радаром. Таким чином, робот може створювати карти поверхні і сам приймати рішення про те, який вибрати шлях для подальшого переміщення.

За словами інженерів з NASA, остаточна версія робота буде оснащена 48 обертальними елементами, які використовуватимуться як рухові установки. Завдяки їм робот зможе переміщатися як горизонтальними, так і вертикальними поверхнями.

Поки що робот-змія не оснащений науковими приладами, але це буде зроблено пізніше. Зокрема, вчені хочуть представити повністю готову до роботи версію робота до осені 2024 року. Але полетіти на Енцелад робот зможе лише на початку 2030-х років.

Фокус вже писав докладно про Енцелад, а також про те, що вчені пропонують ще один спосіб знайти позаземне життя на цьому супутнику Сатурна.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили незвичайні поклади снігу на Енцеладі та запропонували свою версію їхнього походження.

Як вже писав Фокус, астрономи змогли отримати переконливі докази того, що на дні підземного океану на Енцеладі існують гідротермальні джерела, а в них можуть ховатися живі мікроорганізми.