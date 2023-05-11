Провалили тест на екологічність: чому м'ясо, вирощене у лабораторії, гірше за справжнє

Попри те, що винахідники позиціюють свою розробку як "спосіб урятувати планету", дослідники не впевнені, що це схоже на правду.

За останні кілька років вчені встигли виростити у лабораторіях фарш, яловичі та свинячі стейки, і навіть надрукувати на 3D-біопринтері десерт та відмінний стейк палтуса. Всі ці замінники природних продуктів позиціювалися як щось, що здатне врятувати планету, проте тепер дослідники вважають, що насправді все навпаки, пише Daily Mail.

Відомо, що за виробництвом справжнього м'яса тягнеться величезний вуглецевий слід, оскільки тваринництво вимагає великої кількості води, корму та вирубування дерев, щоб спорудити місце для великої рогатої худоби.

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Як альтернативу дослідники культивували в лабораторії шматочки яловичини та свинини. Передбачалося, що надалі виробництво таких стейків стане комерційним і незабаром вони можуть з'явитися на полицях магазинів як альтернатива натуральному продукту і скорочення парникових викидів в атмосферу Землі.

Однак у новому дослідженні вчених факультету харчових наук та технологій Каліфорнійського університету в Девісі дійшли висновку, що розширення цього процесу матиме зворотний ефект. Передбачається, що вуглецевий слід створення такого м'яса стане "на кілька порядків вищим" у міру зростання галузі.

На захист культивованих м'ясних виробів стала некомерційна організація, що просуває рослинні та клітинні альтернативи продуктам тваринного походження. Представники організації наголосили, що дослідження було опубліковано у вигляді препринта, але ще не було рецензовано, а тому на нього варто спиратися лише після того, як воно пройде повну експертну оцінку.

Зазначимо, що вирощене у лабораторії або "культивоване" м'ясо зазвичай вважається більш етичним, ніж справжнє, оскільки воно вимагає зразка тканини, а не смерті тварини. Водночас деякі прихильники рослинної їжі все ще не бажають споживати його, оскільки воно зроблене з тварин.

Експерти припускають, що вже у наступні 10 років вирощене в лабораторії м'ясо стане більш поширеним. Проте для цього доведеться розширити методи виробництва до величезних промислових установок.

У новому дослідженні вчені оцінили енергію, необхідну для етапів виробництва культивованого в лабораторії м'яса: від створення середовища для вирощування до енергії, необхідної для харчування лабораторій. А потім порівняли його із виробництвом натуральної яловичини.

Результати дослідження показують, що потенціал глобального потепління вирощеного у лабораторії м'яса коливається від 246 до 1508 кг еквівалента CO2 на кілограм культивованого м'яса, що в 4-25 разів вище за середній потенціал глобального потепління роздрібної яловичини.

Дослідники також виявили, що отримані результати будуть вірні для різного м'яса, чи то курка, яловичина чи баранина. Зазначимо, що результати дослідження все ще залишаються попередніми та мають пройти рецензування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виростили у лабораторії свинячий стейк — виглядає та пахне, як справжній.