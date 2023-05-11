Учені назвали несподівану причину розвитку артриту: будьте обережні з грилем

Дослідження передбачає, що пари від дров'яних печей і барбекю дивним чином можуть спровокувати ревматоїдний артрит.

Під час дослідження вчені виявили, що пари від приготування м'яса на грилі та дров'яних печах, а також вихлопні гази, певно, можуть спровокувати ревматоїдний артрит, пише Daily Mail.

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Ревматоїдний артрит є запальним захворюванням. Передбачається, що він виникає в результаті складної взаємодії між генами, статтю й віком, проте його також можуть спровокувати такі фактори як:

куріння;

довкілля;

харчування;

спосіб життя.

Статистика свідчить, що він є одним із найпоширеніших запальних захворювань: від нього страждають мільйони людей по всьому світу. Але найчастіше це жінки та чоловіки віком від 40 до 50 років. До того ж у жінок ревматоїдний артрит зустрічається втричі частіше, ніж у чоловіків.

За словами керівника дослідження, доктора Крістофера Д'Адамо з Медичної школи Університету Меріленду, вони з колегами виявили, що в людей із найвищим рівнем хімічних речовин, відомих як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), які також виділяються сигаретним димом і газовими плитами, спостерігався вищий ризик розвитку запальних захворювань.

Учені відзначають, що рівні ПАУ, як правило, вищі в тих людей, які курять, проте джерелами цих хімічних речовин також можуть стати й інші фактори, зокрема:

вихлопні гази;

природний газ;

деревний дим;

спалювання вугілля в багатті;

випари асфальтованих доріг;

вживання смаженої та обвугленої їжі.

Дослідження було засноване на даних, зібраних під час Національного дослідження стану здоров'я та харчування США в період з 2007 до 2016 року. У дослідженні оцінювався широкий спектр факторів, зокрема:

ПАУ;

PHTHTE, хімічні речовини, що використовуються для виробництва пластмас, споживчих товарів;

леткі органічні сполуки (ЛОС), отримані з фарб, пестицидів, засобів для чищення;

дані про здоров'я;

дані про харчування;

дані про поведінку;

дані довкілля.

Загалом у дослідженні взяли участь майже 22 000 дорослих, майже 1 500 з яких страждали на ревматоїдний артрит, а у 20 569 його не виявили. Вчені зібрали у випробуваних зразки крові та сечі та перевірили їх на вміст ПАУ, PHTHTE й ЛОС.

Результати дослідження свідчать про те, що вищу ймовірність розвитку ревматоїдного артриту спостерігали в людей із підвищеним рівнем ПАУ — ймовірність хвороби перевищувала 25%. До того ж дослідники зазначають, що не мало значення, чи були вони курцями в минулому чи сьогодні, а рівні інших речовин не впливали на розвиток хвороби.

Автори дослідження зазначають, що аналіз має спостережний характер, а тому потрібні додаткові клінічні випробування, щоб краще зрозуміти цей зв'язок.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.