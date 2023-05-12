Вживання канабісу серед молодих людей пов'язане з 30% випадків шизофренії, — дослідження

Хоча багато хто вважає випадкове вживання канабісу нешкідливим, нещодавні дослідження свідчать про протилежне. Вони виявляють сильну кореляцію між вживанням канабісу серед підлітків і несприятливими наслідками для психічного здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, канабіс є одним із найпоширеніших нелегальних наркотиків у світі, який вживають приблизно 192 мільйони людей у всьому світі. В міру того, як легалізація канабісу продовжує розширюватися в Сполучених Штатах та інших частинах світу, зростає занепокоєння щодо потенційних наслідків вживання речовини для здоров'я, особливо серед підлітків, пише IFLScience.

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Два нещодавні дослідження висвітлили ризики, пов'язані з вживанням канабісу серед підлітків, припускаючи, що це може значно підвищити ризик розвитку шизофренії та інших психічних розладів. Результати також вказують на те, що масштаб проблеми може бути більшим, ніж вважалося раніше, підтверджуючи попередні дослідження про те, як канабіс причетний до виникнення психічних захворювань.

Перше дослідження, проведене вченими Колумбійського університету, використовувало дані Національного опитування щодо вживання наркотиків та здоров'я для аналізу звичок вживання канабісу серед підлітків. Воно показало, що навіть випадкове або рекреаційне вживання наркотику серед підлітків пов'язане з підвищеним ризиком несприятливих наслідків для психічного здоров'я, включаючи шизофренію.

Це тривожний висновок, враховуючи, що багато молодих людей та їхніх батьків вважають вживання канабісу нешкідливим.

Науковці також виявили, що ризик несприятливих наслідків для психічного здоров'я ще вищий для тих, хто має розлади, пов'язані з вживанням канабісу. Зокрема підлітки з розладом вживання мають у 3,5-4,5 раза більший ризик несприятливих наслідків для психічного здоров'я порівняно з тими, хто не його не має.

Друге дослідження, проведене вченими з Данії, вивчало зв'язок між розладами, пов'язаними з вживанням канабісу, та шизофренією. Вчені проаналізували дані понад 6 мільйонів людей і виявили сильну кореляцію між розладами, пов'язаними з вживанням канабісу, та шизофренією у чоловіків і жінок у віці 16-49 років, причому ризик особливо високий серед молодих чоловіків.

За оцінками дослідження, до 30% випадків шизофренії серед молодих чоловіків у віці 21-30 років можна пояснити розладами, пов'язаними з вживанням канабісу.

Ці дані викликають занепокоєння, враховуючи потенційно руйнівний вплив психічних захворювань на людей та їхні сім'ї. Шизофренія, зокрема, є серйозним психічним захворюванням, яке може бути надзвичайно виснажливим і часто вимагає лікування та догляду протягом усього життя.

Дослідження мають важливі наслідки для політики охорони здоров'я, наголошуючи на необхідності підвищення обізнаності та освіти про потенційні ризики вживання канабісу, особливо серед молоді.

Оскільки доступ до сильнодіючих продуктів канабісу продовжує розширюватися, вкрай важливо також розширювати профілактику, скринінг та лікування людей, які можуть мати психічні захворювання, пов'язані з вживанням канабісу.

Хоча результати викликають занепокоєння, надія не втрачена. Нещодавній звіт Центру контролю та профілактики захворювань США свідчить про те, що легалізація канабісу в США фактично знизила рівень вживання канабісу серед підлітків.

А отже, освітні та інформаційні кампанії, зосереджені на потенційних ризиках вживання канабісу, можуть бути ефективними у зниженні рівня вживання канабісу неповнолітніми.

Так, дослідження акцентують на необхідності продовження наукових досліджень, освітніх та політичних втручань для зменшення поширеності розладів, пов'язаних із вживанням канабісу, серед молоді та пом'якшення його потенційно руйнівних наслідків для психічного здоров'я.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.