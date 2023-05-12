Еней був парубок моторний. Рідкісну мозаїку героя "Енеїди" знайшли на римській віллі в Туреччині

Археологи на півдні Туреччини зробили дивовижне відкриття: унікальну мозаїку із зображенням легендарного троянського героя Енея.

В Османіє, південному турецькому місті, археологи розкопали унікальну мозаїку із зображенням троянського героя Енея. Цей легендарний персонаж відомий як головний герой знаменитої епічної поеми Вергілія "Енеїда", а також визнаний прабатьком римського народу, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами експертів, ця мозаїка є унікальним артефактом, який не має аналогів у світі. Мозаїчні сцени, знайдені на підлозі будівлі, викликають благоговіння.

На одній з них зображений воїн на коні зі списом у супроводі жінки із зображенням Дідони, відомої засновниці Карфагена, яка вирушає на полювання на лева. Воїна звати Еней, великий троянський герой, який був важливою фігурою після Гектора, принца Трої. На іншій сцені зображено бій Енея з Леоном, який знайдений у тій же місцевості.

Історик і письменник Чесмі Юрцевер назвав мозаїку Енея "унікальною у світі". Юрцевер розповів, що місцевість, де знайдено мозаїку, — це стародавнє місто Флавіаполіс, побудоване за часів Римської імперії, а мозаїка, як встановлено, створена у 3 столітті нашої ери.

Він також пояснив, що знахідка мозаїки в античному місті Флавіаполіс із зображенням героя Троянської війни, через приблизно 1 500 років після Троянської війни, є незрівнянним відкриттям для археології та історії.

За легендою, Еней був троянським принцом і сином богині Афродіти (у римській міфології відомої як Венера). Під час Троянської війни він воював на боці троянців і був одним з небагатьох воїнів, які пережили падіння Трої.

Після війни він очолив групу троянців, які вирушили в довгу подорож, і врешті-решт висадився в Італії, де заснував місто Лавіній. Еней є ключовою фігурою грецької та римської міфології і вшановується як символ стійкості та лідерства.

Раніше Фокус писав про "скажений мед": як солдати вбили римські колони під час Третьої Мітрідатової війни.

А також ми розповідали про те, як древні римляни виготовляли одні з найславетніших своїх виробів.