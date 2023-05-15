Забуті скарби Заходу України: неймовірні відкриття втраченої культури в "Помпеях над Дністром"

Глибоко в містичній печері Вертеба, розташованій у Борщівському районі на заході України, команда безстрашних археологів вирушила у дивовижну подорож, щоб віднайти надзвичайну скарбницю втраченої стародавньої культури.

Коли дослідники заглибилися в печеру, то натрапили на потаємну кімнату, приховану під самими стінами навколо. У цьому просторі, дбайливо вкладені в невелику порожнину, лежали п'ять вишуканих глиняних жіночих статуеток, їхні витончені риси застигли в часі. Ці безтілесні реліквії, датовані славним першим тисячоліттям до нашої ери, засвідчили славу трипільської культури — цивілізації, яка колись панувала на величезних просторах Східної Європи, пише Ancient Origins.

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Випромінюючи потойбічну ауру, стилізовані фігурки шепотіли історії про давні обряди та духовні вірування. Незабаром археологи зрозуміли, що ці статуетки мали глибоке значення в трипільській культурі, слугуючи священними тотемами. Вважалося, що ці шановані предмети мають силу захищати своїх власників від лиха.

Але не лише призначення цих статуеток зачаровувало: вражав також загадковий спосіб, у який їх сховали. Приміщення, ретельно запечатане незвичною і таємничою печаткою, залишило дослідників спантеличеними.

Археолог Михайло Сохацький проводить розкопки в печері Вертеба в Україні, де знайшли артефакти трипільської культури Фото: Mykhailo Sokhatskyi

Відомий дослідник трипільської культури та шанований директор Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сохацький пролив світло на цю дивовижну знахідку. Він показав, що хоча жіночі статуетки не були рідкістю в трипільській культурі, їхнє розміщення в печері Вертеба стало справжнім дивом.

Розташовані серед іклів дикого кабана, ці фігурки знаходили розраду в обіймах грізної істоти. Такого союзу земного і божественного елементів ніколи раніше не спостерігалося на жодній східноєвропейській археологічній пам'ятці, що вразило експертів унікальністю.

Бивень кабана, знайдений у печері Вертеба, має форму, яка дозволяє припустити, що його використовували як підвіску або якусь іншу прикрасу Фото: Mykhailo Sokhatskyi

Останки кабанів були рідкістю на давніх трипільських стоянках, оскільки ритуали культури здебільшого пов'язані зі свійськими тваринами, які підтримували їхній сільськогосподарський спосіб життя. Однак знахідки у печері Вертеба зруйнували це упередження.

Очевидно, що мешканці цього печерного святилища мали глибокий зв'язок з кабаном — істотою, яку шанували за її силу, витривалість і первісний дух. Дослідники, розкриваючи шари історії, виявили, що не лише ювелірні прикраси та гончарні знаряддя майстерно виготовляли з кабанячих зубів, але й маленька фігурка кабана, виліплена з тієї самої глини, з якої створили новознайдені жіночі статуетки, слугувала доказом глибокого зв'язку між трипільцями та цими тваринами.

Цей дивовижний народ мав схильність до відродження давніх культурних традицій, вдихаючи нове життя в давно забуті звичаї. Циклічне відродження стилів орнаментації кераміки та наявність реліквій поклоніння кабану натякали на тривку спадщину минулої культури, що відлунювала крізь літопис часу в освячених глибинах печери Вертеба.

Історія печери виходить далеко за межі її прихованої кімнати чудес. Вперше відкрита в далекому 1829 році, ця розлога лабіринтова печера простягається на дивовижні 9 км, зачаровуючи всіх, хто наважується зазирнути в її таємничі закутки.

Вертеба, яку називають "Помпеями на Дністрі", вже понад два століття захоплює археологів своїм неперевершеним багатством. Старанні розкопки, проведені протягом багатьох років, відкрили дивовижний гобелен людської історії, дбайливо збережений у її скелястих обіймах.

Розкопки в пеері Вертеба

У період свого розквіту трипільські поселення розкинулися на приголомшливій території 350 000 кв. км, охоплюючи Карпатські гори і родючі долини річки Дністер.

На розкопках Вертеби археологи виявили скарбницю дивовижних артефактів, кожен з яких шепоче історії минулих епох. Самі стіни свідчать про творчість і майстерність трипільців, які прикрашали їхні поверхні вигадливо орнаментованим глиняним посудом. Глиняні фігурки, ретельно виготовлені у вигляді людей і тварин, слугували вмістилищем їхніх вірувань і прагнень.

Мідні ножі мерехтіли у світлі смолоскипів, що свідчить про неабиякий технологічний прогрес того часу. Делікатні ювелірні прикраси, з любов'ю виготовлені з кісток та мушель, промовляли історії про прикраси та суспільні ієрархії.

Розкопки у печері Вертеба виявили неймовірну хронологію, розкриваючи різні шари людської діяльності та показуючи періодичне використання прикрас трипільцями. Очевидно, що це священне святилище не було постійним житлом, а ймовірніше місцем ритуального поклоніння, порталом до сфер божественного.

Вважається, що трипільці вважали печеру Вертеба входом до підземного світу або країни мертвих, де їхні духовні мандри перепліталися з таємницями життя і смерті.

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