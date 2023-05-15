Землі загрожує одна магнітна буря та п'ять астероїдів: якою буде космічна погода цього тижня

Фокус зібрав космічні події, які мають відбутися цього тижня.

Прогнозисти з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) кажуть, що корональний викид маси (CME) від Сонця може вдарити по магнітному полю Землі вже 16 травня.

Згідно зі звітом, відносно слабкий викид корональної маси, що повільно рухається, відправився в космос 12 травня. Це сталося внаслідок виверження сонячної нитки магнетизму у південній півкулі Сонця.

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Викид корональної маси може спричинити геомагнітну бурю класу G1 на Землі. Зазначимо, що бурі класу G1 класифікуються як незначні магнітні бурі, проте можуть викликати слабкі коливання в електромережі та полярні сяйва.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою, згідно з даними NOAA. На свіжих зображеннях Сонця видно сім пронумерованих сонячних плям, де одна з них є новою. Саме у цій плямі на зірці зараз відбувається найбільша кількість спалахів. На думку експертів, пляма AR3305 може стати джерелом сонячних спалахів найближчим часом.

Пронумеровані сонячні плями Фото: пятна на Солнце

Магнітні бурі цього тижня

Виходячи з отриманих даних про активність Сонця, цього тижня геомагнітні умови на Землі будуть змінюватись від спокійних з індексом Kp0-2 до нестабільних з індексом Kp3. Він виражається в межах від 0 до 9, а також оновлюється кожні три години.

Також очікується, що найближчими днями сонячні вітри залишаться на трохи підвищеному рівні. Швидкість сонячного вітру нині становить близько 490 км/с.

Що пролетить повз Землю цього тижня

Згідно з прогнозами NASA, цього тижня повз нашу планету має пронестися п'ять астероїдів різної величини.

Так, 15 травня повз Землю пролетить астероїд 2023 JL1 розміром з автобус (12 м). Він підійде до Землі на 2,5 млн. км. Наступного дня, 16 травня, повз нашу планету пролетить астероїд 2023 JO1. Його розміри можна порівняти з невеликим будинком – 14 метрів. Підійде він до Землі на 2,9 млн. км.

Також 16 травня до нашої планети наблизиться найбільший цього тижня астероїд 2023 JD2. Його розмір можна порівняти з літаком і він становить 61 метр. Він наблизиться до планети на 5,6 млн. км.

Орбіта найбільшого цього тижня астероїда Фото: NASA

Астероїд 2023 JS1 пролетить повз Землю 17 травня і його розмір можна порівняти з пасажирським автобусом (12 м). Він підійде до Землі на 2,1 млн. км.

І найменший цього тижня астероїд 2023 HG11 пролетить повз Землю 20 травня. Його розмір складає лише 7 метрів. Він підійде до планети на 4,5 млн. км.

Зазначимо, що середня відстань між Землею та Місяцем становить близько 385 тис. км.