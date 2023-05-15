Наче оздоблений коштовностями скарб: справжня історія Кришталевої діви древніх мая

Кришталева Діва спочатку вважалася скелетом молодої жінки — помилкова думка, зумовлена його мініатюрним зростом. Подальші дослідження, однак, розкрили справжню особистість цієї загадкової особистості — 17-річного юнака, назавжди увічненого в глибинах часу.

Печери Актун Тунічіл Мукнал розташована серед пейзажів Белізу. Це святилище, багате на історію мая, приховує безліч скелетних останків, серед яких є одна надзвичайна фігура, прикрашена світловим каскадом кристалів кальциту, що надає їй вигляду, схожого на інкрустований коштовностями скарб, пише IFLScience.

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Кришталева діва, це скелетне диво, спочатку вважалося скелетом молодої жінки, однак пізніше вдалося виявити, що це останки 17-річного юнака, назавжди увічненого в глибинах часу.

Століття, що минули у вапняковій печері, подарували цим кісткам дивовижну метаморфозу, вкривши їх ніжним шаром кристалів кальциту. Кожен фрагмент скелета, що колись був земною реліквією, перетворився на дивовижне свідчення сил природи.

Лежачи на підлозі печери, Кришталева діва приймає позу явного страждання, з кінцівками, викривленими в болісній позі.

Хоча Кришталева діва, безперечно, перебуває в центрі уваги в цьому підземному царстві, глибини печери зберігають ще багато інших дивовиж, які чекають на відкриття. В цьому стародавньому святилищі, поряд з безліччю фрагментів кераміки мая, лежать останки щонайменше чотирнадцяти людей, кожна з яких має свою історію, загублену в часі.

Ці реліквії, залишені в обіймах печери понад тисячоліття тому, сягають своїм походженням часу між 700 та 900 роками н. е., епохи, відомої як докласична епоха — періоду, коли почали формуватися основи мезоамериканської цивілізації, розкриваючи характерні елементи, що визначають її багате полотно.

Потрапити у цю печеру — нетривіальне завдання. Попереду заплутана мережа вузьких щілин, а також затоплені водою проходи.

Хоча це природне диво вабить відважних відвідувачів, не обійшлося і без проблем. У 2012 році стався прикрий інцидент, коли один з туристів ненароком впустив фотоапарат, що призвело до перелому одного зі священних черепів. Проте, завдяки майстерності археологів, пошкоджену реліквію відреставрували.

На жаль, цей нещасний випадок призвів до заборони на використання фотоапаратів у печері, якщо відвідувачі не отримають спеціального дозволу від Інституту археології Белізу, що захищає знахідки від потенційної шкоди.

У царстві кальцитових фігур з'являється ще один надзвичайний екземпляр — людина Альтамура, древній скелет неандертальця, знайдений на залитих сонцем просторах південної Італії, про яку Фокус писав також.

Ця дивовижна реліквія, вкрита кристалічним шаром кальциту, походить з епохи, що охоплює період від 128 000 до 187 000 років тому, і свідчить про незмінну привабливість нашого загадкового минулого.

Раніше Фокус писав про вперше виявлену статую божества мая Кавіля в Мексіці. Дослідники стверджують, що таких у світі є лише 4.

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