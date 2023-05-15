Фактор ожиріння: чому імунітет до вакцини може знижуватися в різних людей

Поки світ бореться з COVID-19, вчені досліджують, як ожиріння впливає на реакцію на вакцину, проливаючи світло на потенційні ризики для цієї групи населення та пропонуючи стратегії для їх пом'якшення.

Вакцини проти COVID-19 загалом дуже ефективні, але нещодавні дослідження показали, що їхній влив може відрізнятися для різних груп людей. Зокрема, люди похилого віку та особи з ослабленою імунною системою, наприклад, хворі на рак або інші захворювання, можуть не мати настільки сильної імунної відповіді на вакцини. Ці групи вже перебувають у зоні підвищеного ризику зараження COVID-19, пише ScienceAlert.

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Крім того, ожиріння визначено фактором ризику важкого перебігу COVID-19 і пов'язане з різними іншими захворюваннями, такими як діабет 2 типу, високий кров'яний тиск і хронічні захворювання нирок. Однак вплив ожиріння на ефективність вакцини проти COVID-19 досі недостатньо вивчений.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, проливає світло на це питання, показуючи, що ожиріння пов'язане зі швидшим зниженням імунітету після вакцинації проти COVID-19. Попередні дослідження продемонстрували, що люди з ожирінням, як правило, мають ослаблену імунну відповідь на інші вакцини, зокрема проти грипу, сказу та гепатиту.

Вакцини проти COVID-19 діють шляхом вироблення антитіл, які розпізнають білок спайк, присутній на поверхні вірусу SARS-CoV-2, а також шляхом підготовки імунних клітин, які називаються Т-клітинами, для захисту від важкої хвороби, якщо людина інфікується. Для підтримки імунного захисту багато країн зробили вибір на користь бустерних вакцин, особливо для вразливих груп населення.

Кілька досліджень припустили, що люди з ожирінням можуть мати нижчий рівень антитіл після вакцинації проти COVID-19 порівняно із загальним населенням. У відповідь на це занепокоєння команда дослідників з Кембриджського та Единбурзького університетів вивчила вплив ожиріння на ефективність вакцини з плином часу.

Використовуючи платформу даних під назвою EAVE II, команда Единбурзького університету проаналізувала медичні дані в режимі реального часу про 5,4 мільйона людей у Шотландії. Вони зосередилися на госпіталізаціях і смертях, пов'язаних з COVID-19, серед 3,5 мільйона дорослих, які отримали дві дози вакцини Pfizer або AstraZeneca.

Результати показали, що особи з важкою формою ожиріння, яка визначається як індекс маси тіла (ІМТ) понад 40, мали на 76% підвищений ризик госпіталізації та смерті від COVID-19 після вакцинації порівняно з тими, хто мав нормальний ІМТ. Ризик також був помірно підвищений в осіб з ожирінням (ІМТ від 30 до 40) або недостатньою вагою (ІМТ нижче 18,5).

Крім того, ризик тяжких захворювань від проривних інфекцій після другої дози вакцини почав зростати швидше серед людей з важким ступенем ожиріння (приблизно через десять тижнів після вакцинації) і серед людей з ожирінням (приблизно через 15 тижнів), порівняно з особами з нормальною вагою (приблизно через 20 тижнів).

Щоб отримати більше інформації, дослідницька група провела експерименти на людях з важким ступенем ожиріння, які отримали третю дозу або бустер вакцини проти COVID-19 мРНК (Pfizer і Moderna). Вони порівняли імунні відповіді 28 осіб з важкою формою ожиріння з лікарні Адденбрука в Кембриджі з імунними відповідями 41 особи з нормальною вагою.

Дослідження показало, що хоча рівні антитіл були схожими у зразках всіх учасників до бустерної вакцинації, здатність антитіл ефективно боротися з вірусом, відома як "нейтралізаційна здатність", знижена у людей з важким ступенем ожиріння. Фактично, нейтралізаційну здатність не вдалося виявити або кількісно оцінити у 55% людей з важким ступенем ожиріння, порівняно з лише 12% людей з нормальним індексом маси тіла (ІМТ).

Це свідчить про те, що вакцини проти COVID-19 можуть індукувати вироблення антитіл нижчої якості у людей з ожирінням, що потенційно ставить під загрозу їхню здатність міцно зв'язуватися з вірусом. Однак після отримання бустерної дози функція антитіл у людей з ожирінням відновилася до того ж рівня, що й у людей з нормальною вагою.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.