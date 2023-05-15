Як онлайн-ігри впливають на наше психічне здоров'я: вчені зробили несподіване відкриття

Дослідники провели комплексний аналіз комунікації та соціальної підтримки усередині ігрової онлайн-платформи.

Для багатьох з нас відеоігри є повсякденною рутиною, а також джерелом розваг та способом зняття стресу. Однак нове дослідження також передбачає, що час, проведений на онлайн-платформах, впливає на наше психічне здоров'я, пише SciTechDaily.

Нове дослідження було проведене докторами філософії Тайлером Прохноу та Меган Паттерсон з Департаменту поведінки щодо здоров'я Школи громадської охорони здоров'я Техаського університету A&M разом із колегами з Університету Північної Кароліни та Університету Бейлора.

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Під час дослідження вчені звернулися до сайту онлайн-симулятора футболу, де учасники протягом десяти місяців грали за головного тренера однієї з футбольних команд. Вчені провели два опитування: одне на початку ігрового сезону та друге — після його завершення. У першому опитуванні взяли участь 37 осіб, у другому — 40, але 30 із них були залучені в обох випадках.

Під час опитувань дослідники зібрали такі дані як:

стать;

вік;

демографічні дані;

кількість ігрових годинників на сайті та в інших відеоіграх;

депресивні симптоми;

здатність довірити комусь свої проблеми;

кількість людей, з якими спілкуються учасники офлайн та онлайн.

Проаналізувавши отримані дані дослідники, дійшли висновку, що ігрові онлайн-майданчики відіграють важливу роль для нашого психічного здоров'я. Автори дослідження виявили, що соціальна підтримка, почуття єдності та симптоми депресії відіграли роль у змінах самої структури гри з часом. Так, наприклад, результати свідчать про те, що ті, хто повідомляв про більшу підтримку в онлайні, і ті, хто повідомляв про меншу підтримку у реальному житті, з більшою ймовірністю зверталися до інших учасників.

Крім того, вчені виявили, що у гравців, які більше часу проводили у грі, формувалися комунікативні зв'язки — вони частіше та більш довірливо могли спілкуватися з іншими гравцями.

Учасники, які відчували спільність, більше цінували час, проведений на сайті, і з більшою ймовірністю формували комунікативні зв'язки. Ба більше, дослідники також виявили, що такі учасники комфортніше почували себе, розповідаючи про реальні проблеми.

Водночас дослідники виявили, що реципієнти, що демонструють більш виражені симптоми депресії, навпаки, з меншою ймовірністю вступали у комунікацію та могли довіритись іншим гравцям.

Автори дослідження зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб краще вивчити ці зв'язки, проте наполягають, що онлайн-ігри відіграють важливу роль у нашому психічному здоров'ї.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що відеоігри дозволяють удосконалювати різні навички.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.