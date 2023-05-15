Чотири ознаки того, що ви з'їли занадто багато солі: чим це загрожує і яка критична межа

Сіль необхідна організму, але не можна нею зловживати.

Дієтологи радять вживати не більше однієї чайної ложки солі на день. Велика кількість солі може спричинити появу високого кров'яного тиску, а також збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Дієтологи назвали виданню Daily Mail 4 маловідомих ознаки того, що ви з'їли занадто багато солі.

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Якщо після вживання тієї чи іншої їжі вам дуже хочеться пити, то це може означати, що в цій їжі було багато солі. Але це не обов'язково погано, вважає британський дієтолог Піппа Хілл. Адже звичайна кухонна сіль, також відома як хлорид натрію, містить близько 40% натрію, який необхідний організму.

"Натрій у невеликій кількості сприяє скороченню та розслабленню м'язів, а також допомагає підтримувати баланс води та мінералів. Нестача солі може призвести до м'язових спазмів, нудоти, втоми та запаморочення", — говорить Хілл.

За словами британського дієтолога Олівії Берлі, велика кількість солі, що вживається разом з їжею, порушує природний баланс натрію в організмі. Це може призвести до появи високого кров'яного тиску і може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

Тому дієтологи рекомендують вживати не більше 6 г солі, або однієї чайної ложки солі, в день, щоб не завдати шкоди організму. За словами Хілл, багато солі міститься, наприклад, у консервах з риби чи птиці, у заморожених продуктах, у тому числі м'ясних, солоних горіхах та інших напівфабрикатах.

"Те, що ви п'єте багато води після вживання солоних продуктів, не означає, що ви зводите нанівець вплив занадто великої кількості солі. Якщо ви відчуваєте будь-які або всі ці симптоми, завжди звертайтеся до лікаря", — каже Берлі.

Отже, які чотири симптоми, за словами дієтологів, показують, що ви з'їли дуже багато солі.

Головний біль

Якщо вживати надто багато солі, то в організмі виникає нестача води. А це може призвести до появи сильних головних болів, які будуть сильнішими, ніж звичайні головні болі. Зазвичай ці больові відчуття з'являються через годину або дві після того, як ви поїли, оскільки рівень натрію в організмі підвищується. Дієтологи рекомендують пити в цьому випадку більше води і якщо біль не припиняється, потрібно звертатися до лікаря.

Опухлі ноги та руки

Однією з реакцій на велику кількість солі в організмі може бути поява набряків на пальцях рук і ніг, опухлі щиколотки та ступні. Але така реакція не виникає миттєво, вона може виникнути протягом доби після вживання великої кількості солі. Якщо така набряклість з'являється постійно, це може бути ознакою і серйозніших хвороб. Тому потрібно обов'язково звернутися до лікаря.

Високий кровяний тиск

За словами Хілл, велика кількість солі в організмі є основною причиною підвищеного артеріального тиску. Якщо нічого з цим не робити, то це може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань, а також підвищити ризик виникнення серцевих нападів та інсультів.

Частий похід у туалет

"Надмірна спрага є звичайною реакцією на вживання солоної їжі і природно призводить до збільшення споживання рідини, викликаючи надмірне сечовипускання", — говорить Берлі.

Якщо організм вимагає багато води, то він прагне видалити велике скупчення солі, каже дієтолог.

Хоча вживання більшої кількості рідини у відповідь на збільшення вмісту солі є однією з основних причин утворення сечі, це може бути симптомом інших хвороб, тому краще пройти медичне обстеження.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.