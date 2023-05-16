Прихований у часі: в Перу виявлено найдавніше повне зображення традицій древньої культури

Археологи в Перу виявили дивовижний кам'яний храм у формі літери U, що проливає світло на давню культуру храмобудування періоду формування Анд.

Команда перуанських археологів з Національного великого університету Сан-Маркос (UNSM) нещодавно зробила дивовижне відкриття, проводячи розкопки в околицях Ліми. Вони виявили залишки стародавнього кам'яного храму у формі літери U, що датується приблизно 2 000 — 3 000 роками. Цей період відповідає епосі формування Анд (1 500-500 рр. до н. е.), коли в центральному регіоні Перу, що охоплює нинішню столицю, процвітала культура храмобудування, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Храм, захований під численними масивними валунами, вислизав від уваги випадкових перехожих. Однак проникливі перуанські археологи вміло знайшли і розкопали це стародавнє місце поклоніння, розташоване в нижній долині річки Чанкай.

Розташований в межах археологічної пам'ятки Мірафлорес, цей храм мав велике духовне значення і, ймовірно, приваблював шукачів божественного досвіду протягом століть.

Типова для давніх перуанських храмів того часу, ця споруда мала центральну піраміду, оточену двома видовженими прямокутними будівлями, що утворювали характерну U-подібну форму. Період формування Анд став свідком будівництва численних подібних храмів уздовж центрального узбережжя Перу, що підкреслює глибоко вкорінений інтерес до церемоніальних практик і релігійної відданості, які сприяли культурній єдності в регіоні.

Доктор Пітер ван Дален, керівник команди розкопок, наголосив на важливості цього дослідницького проєкту, заявивши: "Він надасть цінну інформацію про значення цього церемоніального місця протягом першого тисячоліття до нашої ери в контексті долини Чанкай, проливаючи світло на його мешканців і призначення".

Чанкайці перепрофілювали деякі камені з храму для будівництва гробниць Фото: Global News

Навмисне поховання храму під важким камінням після того, як його покинули з досі невідомих причин, вказує на його подальше використання як місця поховання представниками чанкайської культури (1,000-1,470 рр. до н. е.). Чанкайці перепрофілювали деякі камені з храму для будівництва гробниць.

Сам храм став неймовірною знахідкою, але відкриття надзвичайного артефакту всередині стародавньої споруди додало розкопкам ще більшого значення. Тривимірна фігура стародавнього символу хреста, відомого як чакана, ретельно вирізьблена на задній стіні центральної піраміди.

За словами доктора ван Далена, ця чакана, або південний хрест, є найдавнішим повним зображенням такого роду, знайденим в Андах. Його присутність підтверджує центральну роль, яку символ чакана відігравав у давніх перуанських культурах.

Термін "чакана" перекладається як "міст" або "перехід" з андської мови кечуа, що вказує на зв'язок з давніми перуанськими віруваннями про потойбічне життя та подорож, яку люди мали здійснити, щоб возз'єднатися зі своїми предками після смерті.

Символ чакана був широко поширений у стародавній Південній Америці, прикрашаючи кераміку та текстиль, пов'язані з багатьма перуанськими культурами, що передували будівництву храму Мірафлорес.

Як згадував ван Дален, імперія інків, могутня цивілізація, також використовувала чакану у своїй іконографії. Ця тривала присутність підкреслює життєво важливу роль, яку чакана відігравала в перуанських релігійних церемоніях від доісторичних часів до іспанського завоювання інків на початку 16-го століття.

Доктор ван Дален підтвердив проведення релігійних ритуалів всередині пірамідальної споруди, заявивши: "Ми також виявили низку релігійних культових заходів, які відбувалися всередині цієї пірамідальної споруди". Різьблена чакана слугувала постійним елементом декору, що підтверджує її роль у цих церемоніальних практиках.

Разом з нещодавнім відкриттям у Мірафлоресі, ці три храми є прикладом доісторичної традиції храмобудування вздовж тихоокеанського узбережжя Перу, яка налічує понад 2 000 років.

Хоча архітектори, відповідальні за храм Мірафлорес, залишаються невідомими, очевидно, що різні стародавні перуанські культури, попри географічні відстані, поділяли глибоке захоплення спорудженням релігійних пам'яток.

Дослідження, що тривають навколо Мірафлореса, відкрили дивовижні доісторичні руїни

Дослідження, що тривають навколо Мірафлореса, відкрили дивовижні доісторичні руїни, що викликають у доктора ван Далена та його команди велике очікування інтригуючих відкриттів, які ще належить зробити. У найближчі тижні вони сподіваються повідомити про подальші важливі знахідки, які поглиблять наше розуміння цієї ранньої археологічної пам'ятки з її монументальною архітектурою.

Раніше Фокус писав про загублену на віки гробницю Клеопатри і Марка Антонія. Дослідники виявили ключі до її місцезнаходження.

А також ми розповідали про останки немовлят та ембріонів в кухонних посудинах, які археологи розкопали на стародавньому кладовищі, розташованому в центрально-західному Ірані.