Космічні битви та пожирачі сонця: як вікінги змальовують останню битву за Землю

Рагнарок — апокаліптична подія, яка, за віруваннями вікінгів, призведе до кінця світу.

Протягом усієї історії людства існувала незліченна кількість міфів і легенд про кінець світу. Від ранньохристиянських страхів перед воскреслим імператором Нероном до загадкових пророцтв цивілізації мая — ці історії зачаровували та інтригували нас. Проте лише деякі з них є настільки ж знаковими та відомими, як візія вікінгів про кінець світу: Рагнарок, пише IFLScience.

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Хоча інші стародавні цивілізації, такі як ацтеки чи римляни, можливо, мали свої власні концепції кінця світу, бачення вікінгів не мало собі рівних за масштабом та образністю. Вони зображували катастрофічну подію, яка призведе до знищення цивілізації, що характеризується апокаліптичною зимою, вовками та зміями, що пожирають землю, вторгненням богів та сутностей хаосу.

Згідно з пророчою поемою Волуспа ("Пророкування вельви"), записаною в "Старшій Едді" у 10 столітті, Рагнарок починається зі спустошливої та тривалої зими.

Ця сувора пора року перевершує будь-яке звичайне похолодання, занурюючи людство у стан відчаю, голоду та нестримного насильства. Брати йдуть один проти одного, і навіть спорідненість стає оскверненою. Це описується як епоха сокир і мечів, розтрощених щитів і безжальних вітрів, де милосердя стає дефіцитним товаром.

Проживши в цій холодній антиутопії майже рік, людство стикається з ще більшими лихами. Сонце і місяць пожирають вовки, що призводить до тяжких втрат для людства. Зірки падають на Землю, гори руйнуються, а землетруси виривають дерева з корінням.

У цей момент з морських глибин піднімається велетенський морський змій Йормунґанд, який гриз власний хвіст, і починає катастрофічну повінь, вивергаючи отруту в повітря і море. Об'єднавши сили з Фенріром, жахливим напівбожественним вовком, Йормунґанд сіє хаос по всій землі. Фенрір, описаний як страшна істота з величезною пащею, що сягає від землі до небес, вивергає вогонь з очей і ніздрів.

Разом з повінню з'являється Наґльфар — зловісний корабель, побудований з нігтів мерців. Цей корабель перевозить армію велетнів хаосу на чолі з Локі, підступним богом-трикстером. Важливо зазначити, що це зображення Локі відрізняється від милого антигероя, зображеного в екранізаціях Marvel. Міфологічний Локі керується бажанням знищити своїх божественних побратимів і спричинити апокаліпсис.

Але на цьому його напад не закінчується. Побачивши вторгнення цих злих сил, норвезькі боги спускаються з Асґарду до Мідґарду, простуючи веселковим мостом, відомим як Біфрост. Одін, Тор та інші божества Асів об'єднують сили з полеглими воїнами Вальгалли, вступаючи у грандіозну битву проти хаотичних армій.

Одін, озброєний золотим шоломом, блискучою кірасою та списом Гунгнір, б'ється з Фенріром. Тор протистоїть Йормунганду, а Хеймдалль — Локі. У цьому епічному зіткненні майже всі боги зустрічають свою загибель.

Зображення Рагнарока у вікінгів, безсумнівно, напружене і дивовижне. Виникає питання, що могло надихнути на створення такого грандіозного міфу про апокаліпсис.

Одна з теорій, запропонована Хільдою Елліс Девідсон, відомою фольклористкою, припускає, що елементи міфу про Рагнарок, такі як сонце, що темніє, пара, що здіймається вгору, і полум'я, що сягає небес, могли з'явитися під впливом вулканічної активності, що переважає в Ісландії. Катастрофічні виверження, подібні до виверження 1783 року в Скаптар Йокулі, мають схожість з описами, що містяться в "Пророкуванні вельви".

Девідсон припускає, що яскраві образи творення і руйнування, зображені в Рагнароці, виникли в результаті постійної взаємодії екстремальних холодів і спеки, що спостерігаються в Ісландії, де регулярно відбуваються виверження вулканів.

З іншого боку, деякі експерти пропонують астрономічну інтерпретацію Рагнарока. Джонні Лангер, фахівець з норвезької міфології та літератури, висунув гіпотезу, що на апокаліптичні страхи вікінгів могли вплинути певні небесні явища, такі як повне сонячне затемнення та проходження комет, пов'язаних із сузір'ям Гіади.

Однак, хоча ця теорія пропонує гостроцікавий зв'язок, вона зіткнулася зі скептицизмом через брак первинних скандинавських джерел і фактичні помилки в аналізі.

Зрештою, Рагнарок слугує свідченням надзвичайної уяви вікінгів та їхніх роздумів на апокаліптичні теми. Натхненний силами природи, астрономічними явищами чи відображенням людської психіки, цей міф є потужним відображенням вічного зіткнення між порядком і хаосом, яке продовжує захоплювати наше колективне захоплення кінцем світу

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